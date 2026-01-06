La exposición al calor extremo durante el embarazo ya se considera un factor de riesgo para la salud materna e infantil. Sin embargo, una nueva investigación sugiere que no todas las olas de calor afectan de la misma manera. Cuando las altas temperaturas se combinan con niveles elevados de humedad, el impacto sobre el desarrollo del bebé es mucho mayor.

Un estudio publicado en la revista Science Advances concluye que la exposición prenatal al calor húmedo extremo, definido como temperaturas superiores a los 35 grados combinadas con alta humedad, frena el crecimiento infantil hasta cuatro veces más que la exposición a temperaturas elevadas sin ese componente húmedo.

Un riesgo invisible durante la gestación

El calor húmedo extremo dificulta que el cuerpo humano se enfríe mediante la sudoración. En mujeres embarazadas, esta sobrecarga térmica puede alterar la circulación, el equilibrio de líquidos y el suministro de nutrientes al feto. Según los investigadores, estas condiciones generan un estrés fisiológico que afecta directamente al desarrollo fetal.

El estudio analizó datos de salud de más de 200.000 niños menores de cinco años en regiones altamente expuestas a este tipo de clima. Los investigadores cruzaron información médica con registros detallados de temperatura y humedad en los lugares donde vivían las madres durante el embarazo.

Evidencia desde el sur de Asia

La investigación fue realizada por un equipo de la Universidad de California en Santa Bárbara y se centró en Bangladesh, India y Nepal. Estas zonas experimentan con frecuencia episodios de calor húmedo extremo, especialmente durante los meses más calurosos del año.

Los resultados muestran que los niños expuestos a estas condiciones antes de nacer presentaron un retraso significativo en el crecimiento, medido a través de indicadores estándar de desarrollo infantil. El efecto fue mucho más marcado que en niños gestados en contextos de calor intenso pero con menor humedad.

Implicaciones para la salud pública

Los autores advierten que este fenómeno tiene implicaciones importantes en un contexto de cambio climático. A medida que aumentan las temperaturas globales, también se incrementa la frecuencia de episodios de calor húmedo extremo, especialmente en regiones densamente pobladas y con recursos limitados.

El impacto no se limita al nacimiento. El retraso en el crecimiento durante los primeros años de vida se asocia a mayor riesgo de enfermedades, menor desarrollo cognitivo y consecuencias a largo plazo en la salud.

Este estudio refuerza la necesidad de considerar la humedad, y no solo la temperatura, en las políticas de salud materna e infantil. Proteger a las mujeres embarazadas frente al calor extremo no es solo una cuestión de confort. Es una inversión directa en la salud de la próxima generación.