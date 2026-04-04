Nueva York se prepara para una noche llena de ritmo, nostalgia y celebración latina. Carlos Vives en Nueva York ya es una realidad, con su esperado regreso el próximo 24 de abril de 2026 en el icónico Radio City Music Hall.

El artista colombiano llega con su nueva gira “Tour al Sol”, un espectáculo que va más allá de un concierto tradicional. La propuesta está diseñada como un recorrido musical que sigue el ciclo del día, desde la energía del amanecer hasta la emoción del atardecer, conectando con distintas etapas y sentimientos a lo largo del show.

Durante la presentación, el público podrá disfrutar de algunos de los temas más emblemáticos de su carrera, incluyendo “La tierra del olvido”, que celebra 30 años desde su lanzamiento. También formará parte del repertorio su más reciente producción, “El último disco”, con canciones como “Te dedico”.

Con más de tres décadas en la industria, Carlos Vives se ha consolidado como una de las figuras más influyentes de la música latina. Su estilo único, que fusiona el vallenato tradicional con elementos del pop y el rock, marcó un antes y un después en la proyección global de la música colombiana.

Más allá de los números y reconocimientos, su impacto se mide en generaciones que han crecido con su música. Su mensaje de unión cultural y orgullo latino sigue siendo una de las claves de su conexión con el público.

El concierto en Nueva York forma parte de una gira que recorrerá 14 ciudades en Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá, reafirmando su vigencia y su capacidad de convocar audiencias diversas.

La cita será a las 8:00 p.m. en una de las salas más emblemáticas de la ciudad. Todo apunta a una noche donde la música, la identidad y la emoción se mezclan en un mismo escenario.

Para más información sobre fechas, visite carlosvives.com.