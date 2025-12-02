Durante mucho tiempo se creyó que el cerebro humano alcanzaba su madurez alrededor de los 18 o 25 años. Sin embargo, una investigación reciente de la Universidad de Cambridge propone una visión muy distinta: nuestro cerebro no “entra en la adultez” hasta aproximadamente los 32 años, y atraviesa cuatro momentos clave de reorganización a lo largo de la vida.

Los científicos explican que el cerebro no es un órgano estático que madura y se detiene, sino un sistema dinámico que continúa reajustándose durante décadas.

Cuatro puntos de inflexión en la vida del cerebro

El estudio identificó cuatro edades clave en las que ocurre una reorganización neurológica significativa:

9 años: etapa en la que el cerebro infantil refina habilidades básicas, mejora la atención y comienza una transición hacia procesos cognitivos más complejos.

etapa en la que el cerebro infantil refina habilidades básicas, mejora la atención y comienza una transición hacia procesos cognitivos más complejos. 32 años: momento en el que, según los investigadores, el cerebro entra en su versión más estabilizada de la adultez. La conectividad neuronal muestra su punto más equilibrado entre eficiencia y flexibilidad.

momento en el que, según los investigadores, el cerebro entra en su versión más estabilizada de la adultez. La conectividad neuronal muestra su punto más equilibrado entre eficiencia y flexibilidad. 66 años: inicio de cambios en la velocidad de procesamiento y en ciertos circuitos relacionados con la memoria.

inicio de cambios en la velocidad de procesamiento y en ciertos circuitos relacionados con la memoria. 83 años: una segunda reorganización profunda asociada al envejecimiento y a la compensación cerebral frente a la pérdida de conexiones neuronales.

Los investigadores resaltan que estas edades representan promedios, no límites rígidos. Cada cerebro envejece y madura a su propio ritmo.

Qué implica este hallazgo

El hallazgo sugiere que la adultez cerebral ocurre mucho más tarde de lo que se pensaba, lo que podría transformar cómo entendemos la educación, la salud mental y las expectativas sociales sobre la madurez emocional.

Según los científicos, a los 32 años el cerebro ha terminado de ajustar sus redes principales: las que regulan el juicio, la toma de decisiones, la autorregulación emocional y la capacidad de manejar situaciones complejas. De ahí que muchas personas sientan que ganan claridad, estabilidad o perspectiva recién en esa etapa de la vida.

El estudio también respalda la idea de que la plasticidad cerebral continúa durante toda la vida. A los 66 y 83 años, el cerebro sigue reorganizándose para adaptarse, compensar pérdidas y mantener su funcionamiento.

Por qué es importante conocer estas etapas

Entender estos cambios puede ayudar a:

mejorar los enfoques educativos en la infancia y adolescencia,

desestigmatizar la salud mental en adultos jóvenes,

promover hábitos protectores del cerebro a lo largo de la vida,

desarrollar intervenciones más precisas en la tercera edad.

Los investigadores de la Universidad de Cambridge subrayan que mantener el cerebro activo, dormir bien, reducir el estrés y tener vínculos sociales fuertes puede apoyar estas etapas naturales de reorganización.