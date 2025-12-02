La selección colombiana de fútbol selló su clasificación al Mundial 2026 en la penúltima jornada de las eliminatorias suramericanas, completando un camino marcado por altibajos, repuntes emocionales y momentos de crisis futbolística. Aun así, el equipo de Néstor Lorenzo finalizó en el tercer lugar con 28 puntos, solo por detrás de Argentina y Uruguay, consolidando su presencia en lo que será su séptima Copa del Mundo.

Colombia clasificación Mundial 2026 se construyó a partir de siete victorias, siete empates y cuatro derrotas, con una diferencia de gol de +10. Los cafeteros anotaron 28 tantos y permitieron 18. Entre las figuras más destacadas sobresalieron Luis Díaz, segundo máximo anotador de las eliminatorias con siete goles, y James Rodríguez, líder en asistencias con siete pases decisivos.

Desde el inicio de las eliminatorias, en septiembre de 2023, Lorenzo mantuvo una base constante: Camilo Vargas en el arco; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez y Jhon Lucumí en defensa; Jefferson Lerma, Richard Ríos y James Rodríguez en el medio; y Luis Díaz como pieza indispensable en ataque. Con el avance del torneo, Johan Mojica y Jhon Arias ganaron un lugar entre los habituales.

El único punto débil del proyecto fue el centrodelantero. Ninguno de los nueve convocados terminó de consolidarse hasta que Luis Suárez, en la última fecha, firmó cuatro goles en la victoria 3-6 sobre Venezuela y se quedó con el puesto.

El recorrido de Colombia clasificación Mundial 2026 combinó momentos brillantes y tropiezos inesperados. El equipo empezó con buenas sensaciones: victoria 1-0 sobre Venezuela y empates con Chile, Uruguay y Ecuador. Pero el punto de quiebre llegó el 16 de noviembre de 2023, cuando la selección venció 2-1 a Brasil con un doblete de Díaz, un triunfo histórico que reforzó la confianza de un plantel inspirado.

Cinco días después derrotó 0-1 a Paraguay y cerró esa primera etapa de eliminatorias en el tercer lugar con 12 puntos. El impulso se mantuvo durante la Copa América, en la que Colombia fue subcampeona tras caer 1-0 ante Argentina.

El regreso a las eliminatorias en septiembre trajo una mezcla de revancha y frustración: empate 1-1 con Perú y triunfo 2-1 sobre Argentina. Luego vino la caída 1-0 ante Bolivia, incluso con el rival jugando con diez más de 70 minutos. Aunque la goleada 4-0 sobre Chile devolvió ilusión, ese brillo fue fugaz.

Llegaron derrotas consecutivas con Uruguay (3-2) y Ecuador (0-1), luego el 2-1 ante Brasil y nuevos empates frente a Paraguay (2-2) y Perú (0-0). Un 1-1 con Argentina en Buenos Aires dejó a la selección con urgencias.

El 4 de septiembre se convirtió en la fecha clave del ciclo. Colombia rompió una racha de seis partidos sin ganar y, con un contundente 3-0 sobre Bolivia en Barranquilla, aseguró el cupo que había resistido más de lo que sugería su plantel.

Ahora, Colombia clasificación Mundial 2026 es una realidad. El reto inmediato será recuperar la regularidad que caracterizó los mejores momentos de la era Lorenzo y llegar a Norteamérica con el equipo en su versión más sólida y competitiva.