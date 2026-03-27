China abre investigación contra EE.UU. por barreras comerciales

China anunció la apertura de una investigación contra Estados Unidos por supuestas barreras comerciales que, según Pekín, afectan a las cadenas globales de producción y al comercio internacional.

La medida llega como respuesta a acciones similares impulsadas recientemente por Washington.

Dos investigaciones en marcha

El Ministerio de Comercio chino confirmó que iniciará dos investigaciones de carácter recíproco.

Una se centrará en prácticas estadounidenses que, según China, perjudican las cadenas de suministro globales, mientras que la otra analizará restricciones al comercio de productos considerados “verdes”.

Respuesta a medidas de Washington

El anuncio se produce tras las investigaciones iniciadas por Estados Unidos bajo la Sección 301, que incluyen acusaciones de exceso de capacidad industrial y uso de trabajo forzoso en determinadas economías, incluida China.

Desde Pekín, estas acusaciones han sido rechazadas.

Tensión antes de una cumbre clave

La decisión también llega en un momento delicado en las relaciones bilaterales, a pocas semanas de una cumbre prevista en Pekín entre los presidentes de ambos países.

Previamente, funcionarios de ambas naciones mantuvieron un encuentro en Camerún para abordar estas tensiones.

Llamado a evitar una escalada

Durante esa reunión, el ministro chino de Comercio, Wang Wentao, expresó su preocupación por el rumbo de las relaciones comerciales y pidió evitar una competencia que pueda resultar perjudicial para ambas economías.

También insistió en la necesidad de mantener el diálogo para lograr una relación más estable.