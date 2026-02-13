Rubio participa en Conferencia Seguridad Múnich

La Conferencia Seguridad Múnich comenzó este viernes con la llegada del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. El jefe de la diplomacia de EE. UU. encabeza la delegación de su país en el foro internacional. Además, tiene previsto reunirse con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

El Consulado estadounidense en Múnich confirmó su aterrizaje a través de redes sociales. En su mensaje destacó la importancia del encuentro, que reúne a líderes políticos y de seguridad de todo el mundo. Por eso, la cita se perfila como un escenario clave para abordar la guerra en Ucrania.

Antes de viajar, Rubio expresó su intención de conversar con Zelenski. Subrayó la urgencia de poner fin al conflicto y mencionó el impacto humanitario de los bombardeos recientes. Asimismo, calificó el sufrimiento civil como especialmente grave en la actual temporada invernal.

Conferencia Seguridad Múnich y diálogo sobre Ucrania

El Kremlin confirmó que las negociaciones sobre Ucrania se reanudarán los días 17 y 18 de febrero en Ginebra. Según Moscú, se mantendrá el formato trilateral que ya se utilizó en rondas previas celebradas en Abu Dabi con mediación estadounidense.

Mientras tanto, la Conferencia Seguridad Múnich servirá para coordinar posturas entre aliados. El encuentro también permitirá evaluar el rumbo diplomático de las próximas semanas. De este modo, el foro trasciende el intercambio de discursos formales.

Groenlandia en la agenda

Rubio adelantó que el tema de Groenlandia podría surgir en las conversaciones. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, y el presidente autonómico groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, planean reunirse con él.

La discusión gira en torno a las pretensiones de Washington sobre el territorio ártico dependiente de Dinamarca. Por otra parte, el asunto ha generado tensiones diplomáticas en Europa.

Finalmente, la Conferencia Seguridad Múnich concentra debates estratégicos que abarcan desde la guerra en Ucrania hasta disputas territoriales en el Ártico, en un contexto internacional marcado por la incertidumbre.