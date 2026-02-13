Julián Álvarez rompe sequía con gol especial

Julián Álvarez gol volvió a aparecer en el momento más esperado. El delantero argentino del Atlético de Madrid marcó en la victoria 4-0 ante el Barcelona en la ida de las semifinales de la Copa del Rey. Además, puso fin a una racha de once partidos sin anotar.

El tanto llegó en una noche intensa en el estadio Metropolitano. El equipo rojiblanco resolvió el encuentro en la primera parte con cuatro goles. Por eso, la ventaja deja al Atlético en posición favorable antes del partido de vuelta.

Álvarez reconoció que el gol era esperado por todos. Agradeció el respaldo del grupo y del cuerpo técnico durante el periodo sin anotar. Asimismo, afirmó que siempre trabaja en silencio para mejorar su rendimiento.

Julián Álvarez gol dedicado a su hijo

El delantero explicó que fue un tanto especial. Es el primero desde el nacimiento de su hijo Amadeo. Durante la celebración levantó los brazos, gesto inspirado en la forma en que su hijo duerme.

El atacante destacó que ya tenía pensada esa dedicatoria. Sin embargo, señaló que el gol no llegaba pese al esfuerzo constante. Finalmente, la espera terminó en un partido clave.

Ventaja amplia para el Atlético

El Atlético aprovechó la energía de su afición desde el inicio. Generó múltiples ocasiones y resolvió el encuentro antes del descanso. Por otra parte, supo administrar la ventaja en la segunda mitad.

Álvarez consideró que el resultado es importante, aunque recordó que restan 90 minutos. El Julián Álvarez gol no solo rompió la sequía, también reforzó la confianza del equipo en una semifinal que aún no está cerrada.