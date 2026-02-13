El Carnaval Barranquilla comienza este viernes con la coronación de sus reyes. La ciudad caribeña se prepara para recibir a más de 800.000 turistas que se sumarán a 1,5 millones de locales. Además, durante cuatro días, la capital del Atlántico se convertirá en el epicentro cultural de Colombia.

La fiesta arrancará con la coronación de la reina Michelle Char Fernández y el rey Momo Adolfo Maury Cabrera. Desde ese momento, desfiles, conciertos y celebraciones populares marcarán el ritmo de la ciudad. Por eso, el ambiente ya se siente en cada barrio.

Impacto económico del Carnaval Barranquilla

El evento, declarado por la Unesco Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad en 2003, tiene un peso económico significativo. Según la Alcaldía, este año el impacto superará los 840.000 millones de pesos.

Asimismo, el Carnaval Barranquilla genera alrededor de 193.000 empleos directos e indirectos. Solo para esta temporada se abrieron 3.800 vacantes en logística y operación.

El alcalde Alejandro Char destacó que la ocupación hotelera supera el 90 %. Además, los vuelos hacia la ciudad están prácticamente llenos. De este modo, el evento impulsa sectores como turismo, comercio y servicios.

Desfiles y tradición

Entre los 14 eventos masivos programados destaca la Batalla de Flores. Este desfile recorrerá el Cumbiódromo de la Vía 40 con carrozas que exaltan la identidad del Caribe colombiano.

También se celebrarán la Gran Parada de Tradición y la Gran Parada de Comparsas. Sin embargo, la fiesta no se limita a los grandes desfiles. En distintos barrios, los bailes populares mantienen viva la esencia comunitaria.

Mientras tanto, el popular Barrio Abajo acogerá concentraciones musicales durante cuatro días. Finalmente, el Carnaval Barranquilla cerrará el martes con el desfile simbólico de ‘Joselito se va con las cenizas’, una despedida cargada de emoción y júbilo.