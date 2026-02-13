Estados Unidos dio un paso relevante en la reconfiguración del mercado energético venezolano. El Departamento del Tesoro anunció dos nuevas licencias que flexibilizan las restricciones para que compañías extranjeras operen en el sector petrolero del país. Además, cinco grandes empresas, entre ellas la española Repsol, recibieron autorización directa para ampliar sus actividades.

Las nuevas licencias petróleo Venezuela no eliminan el régimen de sanciones vigente desde 2019. Sin embargo, sí permiten que empresas no venezolanas comiencen a extraer crudo o incrementen de forma significativa su inversión y producción.

La medida forma parte del plan acordado entre Washington y el gobierno encabezado por Delcy Rodríguez para reabrir el mercado petrolífero tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. De este modo, la política energética estadounidense entra en una nueva fase más pragmática.

Qué permiten las nuevas licencias petróleo Venezuela

La primera licencia, emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, autoriza a Chevron, BP, Eni, Shell y Repsol a realizar transacciones vinculadas a operaciones de hidrocarburos con PDVSA y otras entidades públicas venezolanas.

No obstante, las condiciones son estrictas. Los contratos deberán estar sujetos a jurisdicción estadounidense. Asimismo, cualquier pago a personas sancionadas deberá canalizarse a cuentas designadas por el Tesoro.

La segunda licencia autoriza la negociación y firma de contratos de inversión futura. Sin embargo, esas inversiones dependerán de autorizaciones específicas adicionales. Además, se prohíben transacciones con entidades vinculadas a Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba y China, así como con embarcaciones sancionadas.

Repsol y el posible salto en producción

Los permisos llegan pocos días después de otras autorizaciones destinadas a empresas con presencia en Estados Unidos. En conjunto, el paquete busca facilitar una recuperación gradual de la producción venezolana.

Para compañías como Repsol y Eni, que ya operan en proyectos gasísticos y mantienen participación limitada en crudo, el escenario cambia de forma significativa. Podrían ahora optar a producción petrolera a gran escala.

El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, afirmó en enero que la empresa estaba preparada para invertir con fuerza y triplicar su producción en Venezuela hasta unos 135.000 barriles diarios.

Aun así, el marco sigue condicionado por controles financieros estrictos y supervisión permanente. Las licencias petróleo Venezuela abren oportunidades, pero dentro de un esquema de vigilancia que mantiene intacto el andamiaje central de las sanciones estadounidenses.