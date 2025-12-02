Costco presentó este lunes una demanda contra la Administración del presidente Donald Trump para intentar recuperar millones de dólares pagados en aranceles este año y, al mismo tiempo, frenar la imposición de nuevos cobros mientras la Corte Suprema analiza la legalidad de esas tarifas.

La demanda de Costco contra aranceles de Trump sostiene que la empresa enfrenta un riesgo inminente por la cercanía del 15 de diciembre, fecha límite para cerrar el proceso de liquidación aduanera. Si los aranceles se liquidan antes de que el Supremo falle, la compañía podría perder su derecho a reembolso incluso si el tribunal determina que los gravámenes son ilegales.

Costco solicita que un juez ordene a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) detener la recaudación de nuevos aranceles durante la revisión del caso en la Corte Suprema. La empresa argumenta que seguir pagando tarifas mientras el proceso está activo solo aumentaría los daños económicos, ya que esas sumas también podrían quedar bloqueadas sin posibilidad de devolución.

Según la demanda de Costco contra aranceles de Trump, la CBP rechazó extender el plazo de liquidación, dejando a la compañía expuesta a “pérdidas significativas”. El documento recuerda que tanto el Tribunal de Comercio como el Circuito Federal de Apelaciones ya han advertido que un importador puede perder el derecho a reclamar reembolsos si los aranceles quedan liquidados antes de un fallo definitivo, aun cuando luego se determine que fueron aplicados de manera ilegal.

La disputa ocurre en un momento clave, ya que la Corte Suprema mantiene bajo estudio la legalidad de los aranceles impuestos por Trump y sus efectos sobre miles de empresas importadoras en Estados Unidos.