El presidente estadounidense, Donald Trump, elevó la tensión política en Honduras este lunes al advertir sobre “posibles consecuencias” si el país “altera” los resultados de las elecciones presidenciales del 30 de noviembre. La advertencia coincidió con la liberación del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien recibió un indulto total de Trump tras haber sido condenado en Estados Unidos por narcotráfico.

En un mensaje publicado en Truth Social, Trump afirmó que Honduras “está tratando de cambiar los resultados” tras la suspensión del recuento a medianoche, cuando el Consejo Nacional Electoral había contabilizado apenas el 47 % de las actas. Según el mandatario, la contienda entre Tito Asfura y Salvador Nasralla era extremadamente cerrada, con una diferencia de unos 500 votos a favor de Asfura. Exigió que se retome el escrutinio y aseguró que “cientos de miles de hondureños deben tener sus votos contados”. Añadió que “la democracia debe prevalecer”.

Mientras la incertidumbre electoral crecía, otro hecho sacudió la política hondureña: el indulto a Juan Orlando Hernández, quien llegó extraditado en 2022 y fue condenado en 2024 a 45 años de prisión por narcotráfico y armas. De acuerdo con los registros del Federal Bureau of Prisons, Hernández fue liberado el 1 de diciembre de 2025 tras recibir el perdón presidencial de Trump. El expresidente, de 57 años, salió de la prisión federal de Hazelton en Pensilvania, aunque aún se desconoce su ubicación actual.

El indulto a Juan Orlando Hernández desató reacciones inmediatas dentro y fuera de Honduras. Sectores críticos aseguraron que la decisión debilita la lucha contra el narcotráfico, mientras defensores del exmandatario alegan irregularidades en el juicio y persecución política. Trump justificó el perdón afirmando que la administración de Joe Biden “le tendió una trampa” a Hernández.

La esposa del exmandatario, Ana García, confirmó públicamente la liberación. En un mensaje en X, celebró que su esposo “volvió a ser un hombre libre” y agradeció directamente a Trump “por devolvernos la esperanza”. Aseguró que la familia vivió “casi cuatro años de dolor y pruebas difíciles” y afirmó que “la verdad siempre prevalece”.

Según el medio Axios, Hernández había enviado una carta al presidente estadounidense solicitando clemencia. En ella lo llamó “Su excelencia” y destacó la cooperación entre ambos gobiernos durante su mandato. La publicación también señala que una campaña de cabildeo encabezada por Roger Stone pudo influir en la decisión final.

El clima político hondureño continúa marcado por incertidumbre. El recuento preliminar de votos mantiene un empate técnico entre Nasry Asfura (39,91 %) y Salvador Nasralla (39,89 %), con el primero arriba por apenas 515 votos tras el escrutinio del 57 % de las actas. Trump mantiene su llamado a completar el proceso y advierte que cualquier intento de alterar los resultados tendrá “consecuencias”.

En medio del proceso electoral paralizado, la liberación del expresidente hondureño y el indulto a Juan Orlando Hernández añadió una nueva capa de presión diplomática y un punto de fricción adicional entre Washington y Tegucigalpa.