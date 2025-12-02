Buscar
Tiramisu de gingerbread: un postre festivo con sabor cálido y especiado

© Zoryanchik | Dreamstime.com

Este tiramisu de gingerbread es una versión navideña del clásico italiano, con capas cremosas, especias cálidas y el toque irresistible del pan o galletas de jengibre. Es suave, aromático y perfecto para cerrar una cena especial. La mezcla de café, canela, jengibre y mascarpone crea un postre equilibrado y lleno de carácter sin ser pesado.

Ingredientes (8 porciones)

Para la mezcla de mascarpone

  • 1 taza de crema para batir (heavy cream)
  • 1 taza de queso mascarpone
  • ⅓ taza de azúcar
  • 1 cucharadita de vainilla
  • 1 cucharadita de canela
  • ½ cucharadita de jengibre en polvo
  • ¼ cucharadita de nuez moscada

Para las capas

  • 1½ tazas de café fuerte o espresso frío
  • 2 cucharadas de melaza (molasses) o miel oscura
  • 20–24 galletas de gingerbread o galletas speculoos
  • Canela extra para espolvorear
  • Galletas de jengibre trituradas para decorar (opcional)

Preparación

1. Prepara la crema

  1. Bate la crema hasta que espese ligeramente.
  2. Añade el mascarpone, azúcar, vainilla, canela, jengibre y nuez moscada.
  3. Bate hasta obtener una mezcla suave y firme, sin sobrebatir.

2. Prepara el café especiado

  1. Mezcla el café frío con la melaza hasta que se disuelva.
  2. Si quieres un sabor más marcado, añade un toque extra de canela o jengibre.

3. Arma el tiramisu

  1. Sumerge rápidamente cada galleta en el café especiado (sin empaparlas demasiado).
  2. Coloca una capa de galletas en el fondo de un molde rectangular.
  3. Cubre con una capa generosa de la crema de mascarpone.
  4. Repite el proceso hasta completar dos o tres capas.
  5. Espolvorea canela o galleta triturada en la parte superior.

4. Refrigera

Refrigera al menos 4 horas, preferiblemente toda la noche para que las capas se integren y el tiramisu tome cuerpo.

Consejos

  • Si no encuentras galletas de gingerbread, usa speculoos o galletas María con una pizca extra de especias.
  • Puedes añadir un chorrito de licor de café o amaretto al café para un toque adulto.
  • Para una presentación individual, sirve en vasitos transparentes.

El tiramisu de gingerbread es un postre suave, aromático y perfecto para la temporada, combinando tradición italiana con sabores cálidos y festivos.

El Especialito

El Especialito

