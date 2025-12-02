Este tiramisu de gingerbread es una versión navideña del clásico italiano, con capas cremosas, especias cálidas y el toque irresistible del pan o galletas de jengibre. Es suave, aromático y perfecto para cerrar una cena especial. La mezcla de café, canela, jengibre y mascarpone crea un postre equilibrado y lleno de carácter sin ser pesado.
Ingredientes (8 porciones)
Para la mezcla de mascarpone
- 1 taza de crema para batir (heavy cream)
- 1 taza de queso mascarpone
- ⅓ taza de azúcar
- 1 cucharadita de vainilla
- 1 cucharadita de canela
- ½ cucharadita de jengibre en polvo
- ¼ cucharadita de nuez moscada
Para las capas
- 1½ tazas de café fuerte o espresso frío
- 2 cucharadas de melaza (molasses) o miel oscura
- 20–24 galletas de gingerbread o galletas speculoos
- Canela extra para espolvorear
- Galletas de jengibre trituradas para decorar (opcional)
Preparación
1. Prepara la crema
- Bate la crema hasta que espese ligeramente.
- Añade el mascarpone, azúcar, vainilla, canela, jengibre y nuez moscada.
- Bate hasta obtener una mezcla suave y firme, sin sobrebatir.
2. Prepara el café especiado
- Mezcla el café frío con la melaza hasta que se disuelva.
- Si quieres un sabor más marcado, añade un toque extra de canela o jengibre.
3. Arma el tiramisu
- Sumerge rápidamente cada galleta en el café especiado (sin empaparlas demasiado).
- Coloca una capa de galletas en el fondo de un molde rectangular.
- Cubre con una capa generosa de la crema de mascarpone.
- Repite el proceso hasta completar dos o tres capas.
- Espolvorea canela o galleta triturada en la parte superior.
4. Refrigera
Refrigera al menos 4 horas, preferiblemente toda la noche para que las capas se integren y el tiramisu tome cuerpo.
Consejos
- Si no encuentras galletas de gingerbread, usa speculoos o galletas María con una pizca extra de especias.
- Puedes añadir un chorrito de licor de café o amaretto al café para un toque adulto.
- Para una presentación individual, sirve en vasitos transparentes.
El tiramisu de gingerbread es un postre suave, aromático y perfecto para la temporada, combinando tradición italiana con sabores cálidos y festivos.