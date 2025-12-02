Este tiramisu de gingerbread es una versión navideña del clásico italiano, con capas cremosas, especias cálidas y el toque irresistible del pan o galletas de jengibre. Es suave, aromático y perfecto para cerrar una cena especial. La mezcla de café, canela, jengibre y mascarpone crea un postre equilibrado y lleno de carácter sin ser pesado.

Ingredientes (8 porciones)

Para la mezcla de mascarpone

1 taza de crema para batir (heavy cream)

1 taza de queso mascarpone

⅓ taza de azúcar

1 cucharadita de vainilla

1 cucharadita de canela

½ cucharadita de jengibre en polvo

¼ cucharadita de nuez moscada

Para las capas

1½ tazas de café fuerte o espresso frío

2 cucharadas de melaza (molasses) o miel oscura

20–24 galletas de gingerbread o galletas speculoos

Canela extra para espolvorear

Galletas de jengibre trituradas para decorar (opcional)

Preparación

1. Prepara la crema

Bate la crema hasta que espese ligeramente. Añade el mascarpone, azúcar, vainilla, canela, jengibre y nuez moscada. Bate hasta obtener una mezcla suave y firme, sin sobrebatir.

2. Prepara el café especiado

Mezcla el café frío con la melaza hasta que se disuelva. Si quieres un sabor más marcado, añade un toque extra de canela o jengibre.

3. Arma el tiramisu

Sumerge rápidamente cada galleta en el café especiado (sin empaparlas demasiado). Coloca una capa de galletas en el fondo de un molde rectangular. Cubre con una capa generosa de la crema de mascarpone. Repite el proceso hasta completar dos o tres capas. Espolvorea canela o galleta triturada en la parte superior.

4. Refrigera

Refrigera al menos 4 horas, preferiblemente toda la noche para que las capas se integren y el tiramisu tome cuerpo.

Consejos

Si no encuentras galletas de gingerbread, usa speculoos o galletas María con una pizca extra de especias.

Puedes añadir un chorrito de licor de café o amaretto al café para un toque adulto.

Para una presentación individual, sirve en vasitos transparentes.

El tiramisu de gingerbread es un postre suave, aromático y perfecto para la temporada, combinando tradición italiana con sabores cálidos y festivos.