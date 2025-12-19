Eileen Higgins asume como alcaldesa de Miami y rompe 24 años sin liderazgo demócrata

Eileen Higgins asumió este jueves el cargo como alcaldesa de la ciudad de Miami, poniendo fin a una racha de 24 años sin que un demócrata ganara la Alcaldía y convirtiéndose en la primera mujer y la primera persona no hispana en liderar el Gobierno municipal.

Higgins, de 61 años, tomó posesión durante un acto celebrado en el Miami-Dade College, tras su victoria electoral del pasado 9 de diciembre.

“Ustedes eligieron la confianza por encima de la corrupción, el rumbo por encima de la distracción y el servicio público por encima del estancamiento político”, afirmó en su primer discurso como alcaldesa.

La demócrata se impuso con cerca del 60 % de los votos al republicano Emilio González, candidato respaldado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y por el gobernador de Florida, Ron DeSantis.

Aunque las elecciones locales en Miami son oficialmente no partidistas, la victoria de Higgins en un bastión que los demócratas no conquistaban desde 2001, cuando Manny Díaz asumió la Alcaldía, fue interpretada como un cambio político significativo en la ciudad.

El resultado electoral también marca un hito histórico al convertir a Higgins, antigua comisionada de distrito de Miami, en la primera mujer y la primera persona no hispana en ocupar el cargo.

La nueva alcaldesa llega al Ayuntamiento con el compromiso de reducir la burocracia y combatir la corrupción, uno de los ejes principales de su campaña.

Asimismo, ha manifestado en reiteradas ocasiones su oposición al acuerdo 287(g) que la Comisión de Miami alcanzó con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), el cual permite a la Policía local colaborar con las autoridades federales en tareas de control migratorio.

“Nuestra oportunidad es infinita cuando nos unimos, compartimos esta ciudad, nos respetamos y cuidamos mutuamente, y damos espacio para que el sueño de cada persona pueda volar alto”, sostuvo durante su intervención.

Antes de desempeñarse como comisionada, Higgins trabajó en el Servicio Exterior de Estados Unidos entre 2009 y 2012, primero como asistente de personal de la embajadora estadounidense en México y posteriormente como responsable de Asuntos Económicos y Energéticos para Sudáfrica y Namibia.