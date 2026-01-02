La ausencia de alimento durante la etapa larvaria puede forzar a las abejas a completar su metamorfosis de manera anticipada, un proceso que reduce su tamaño corporal y compromete su salud en la edad adulta, según una nueva investigación científica.

El estudio, publicado este lunes en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), demuestra que la falta de nutrición no solo altera el ritmo de desarrollo de las abejas, sino que tiene consecuencias directas en su capacidad de vuelo, su condición física y su potencial reproductivo.

La metamorfosis en los insectos ha sido ampliamente estudiada por su papel clave en la supervivencia de las especies, pero hasta ahora resultaba difícil identificar qué señal fisiológica concreta activaba el paso de larva a pupa. Esta investigación aporta una respuesta clara: el peso corporal actúa como detonante crítico del proceso.

El trabajo fue realizado por investigadores de la Universidad Estatal de Washington, quienes centraron sus experimentos en Megachile rotundata, una especie de abeja cortadora de hojas originaria de Europa y ampliamente utilizada en la polinización de cultivos como la alfalfa.

En condiciones de laboratorio, los científicos alimentaron normalmente a un grupo de larvas mientras que a otro le retiraron el suministro de alimento. A lo largo del experimento analizaron el momento de inicio de la metamorfosis, los niveles de hormona juvenil y la actividad genética asociada al desarrollo.

Los resultados fueron contundentes. Las larvas privadas de alimento iniciaron la metamorfosis antes de alcanzar un tamaño óptimo. Este ayuno provocó una reducción en los niveles de hormona juvenil, una sustancia clave para retrasar la maduración, y un aumento en la activación genética vinculada a la transformación hacia la fase de pupa y, posteriormente, de abeja adulta.

En la naturaleza, esta respuesta tiene sentido desde el punto de vista evolutivo. Las larvas de Megachile rotundata dependen por completo de la provisión de alimento que les deja la madre en el nido y no pueden buscar comida por sí mismas. Ante la escasez, acelerar la metamorfosis puede ser una estrategia de supervivencia, aunque con un alto costo biológico.

Los autores advierten que este desarrollo acelerado produce abejas adultas más pequeñas y menos robustas, lo que podría afectar su eficiencia como polinizadoras y su capacidad para reproducirse, con posibles implicaciones para los ecosistemas y la agricultura.

Según los investigadores, estos hallazgos amplían la comprensión de cómo factores ambientales, como la disponibilidad de alimento, influyen en el ciclo vital de las abejas y refuerzan la preocupación por el impacto que la degradación del hábitat y el cambio climático pueden tener sobre los polinizadores.