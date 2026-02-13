Menu
Cómo Finlandia logró calentar ciudades enteras con el calor residual de los centros de datos

Panorama veraniego de la plaza del mercado (Kauppatori) en el muelle del casco antiguo de Helsinki, Finlandia. © Scanrail | Dreamstime.com

En uno de los países más fríos del mundo, Finlandia encontró una solución inesperada para calentar ciudades enteras. En lugar de desperdiciar energía, decidió aprovechar el calor residual de los centros de datos, transformando un problema tecnológico en una fuente clave de calefacción urbana.

Los centros de datos generan enormes cantidades de calor. Servidores funcionando las 24 horas producen energía térmica que normalmente se libera al aire mediante sistemas de enfriamiento. Durante años, este calor fue considerado un subproducto inútil. Finlandia decidió verlo como una oportunidad.

Gracias a su infraestructura de calefacción distrital, conocida como district heating, el país pudo integrar ese calor residual directamente en redes que abastecen hogares, oficinas y edificios públicos. El proceso es eficiente. El calor producido por los servidores se captura, se amplifica mediante bombas térmicas y se distribuye a través de tuberías subterráneas.

Ciudades como Helsinki, Espoo y Vantaa ya utilizan el calor residual de los centros de datos para reducir su dependencia de combustibles fósiles. Grandes empresas tecnológicas han colaborado con compañías energéticas locales para convertir estas instalaciones en verdaderas plantas de calefacción limpia.

El impacto es significativo. Este sistema reduce las emisiones de carbono, disminuye el consumo de gas y carbón y aprovecha energía que de otro modo se perdería. En un país donde el invierno puede durar más de seis meses, la eficiencia energética no es un lujo, es una necesidad.

Además, Finlandia diseñó sus centros de datos pensando desde el inicio en la reutilización del calor. Muchos se construyen cerca de zonas urbanas para facilitar la conexión con la red de calefacción. Esto convierte a los centros de datos en piezas activas del ecosistema energético de la ciudad.

El modelo ha despertado interés internacional. Otros países con climas fríos observan cómo el calor residual de los centros de datos puede convertirse en una solución real para enfrentar el cambio climático y el crecimiento del consumo digital.

Este enfoque demuestra que la tecnología no solo puede consumir energía, sino también devolverla a la sociedad de formas inteligentes. Finlandia no inventó el frío, pero sí encontró una manera brillante de usarlo a su favor, convirtiendo servidores y datos en calor humano.

