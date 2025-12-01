Five Nights at Freddy’s 2 llega a los cines el 5 de diciembre de 2025 para continuar la historia que en 2023 se convirtió en un fenómeno mundial. La primera película fue la más exitosa del género terror ese año y consolidó la popularidad del universo creado por Scott Cawthon. Ahora, Universal Pictures presenta una secuela que amplía el misterio, profundiza en los personajes y promete escenas aún más inquietantes.

La trama de Five Nights at Freddy’s 2 se sitúa un año después de los sucesos ocurridos en Freddy Fazbear’s Pizza. Mike, interpretado por Josh Hutcherson, intenta mantener una vida normal junto a la oficial Vanessa, a cargo de Elizabeth Lail, mientras ambos esconden la verdad a Abby, la hermana menor del protagonista. La calma se rompe cuando Abby, interpretada por Piper Rubio, escapa con la intención de reencontrarse con Freddy, Bonnie, Chica y Foxy. Su decisión provoca una cadena de eventos que revelan secretos sobre el origen de Freddy y dan paso a un horror que permaneció oculto por décadas.

El elenco combina figuras conocidas con nuevas incorporaciones. Regresan Theodus Crane como Jeremiah y el legendario Matthew Lillard como William Afton. Entre los personajes que se suman destacan Freddy Carter, Wayne Knight, Mckenna Grace y Skeet Ulrich, reconocido por su papel en la saga original de Scream. Este grupo aporta nuevas capas de tensión a una historia marcada por el suspenso y los giros inesperados.

La dirección vuelve a estar en manos de Emma Tammi, quien construye una atmósfera más oscura y emocional. El guion fue escrito por el propio Scott Cawthon, creador del videojuego en el que se basa la franquicia. La producción corre a cargo de Jason Blum y Cawthon, un dúo que ya demostró su capacidad para conectar con fans del terror y atraer a nuevas audiencias.

Universal Pictures describe esta secuela como un capítulo más intenso de la saga. La película expande el universo al introducir el Fazfest, una celebración local inspirada en los rumores que surgieron después de los eventos en la pizzería. Lo que empieza como una anécdota convertida en leyenda pronto se transforma en una pesadilla para los protagonistas y para la comunidad que rodea la historia.

Con su mezcla de nostalgia, criaturas animatrónicas y terror psicológico, Five Nights at Freddy’s 2 apunta a repetir el impacto de la primera entrega. Los cines se preparan para recibir a miles de fanáticos que esperan descubrir hasta dónde llegará este nuevo capítulo del horror.