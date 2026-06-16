Francia cerró el primer tiempo ante Senegal con más dudas que certezas. El equipo europeo igualó 0-0 este miércoles en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, en un partido del Grupo I del Mundial que tuvo a los africanos como el conjunto más atrevido durante varios tramos.

Senegal incomodó a Francia con ataques constantes por las bandas, presión alta y velocidad en transición. Aunque el marcador no se movió en los primeros 45 minutos, las mejores sensaciones fueron para el equipo africano.

La selección francesa, una de las grandes favoritas del torneo, se mostró espesa en la circulación. Le costó progresar con claridad, conectar a sus figuras ofensivas y encontrar espacios cerca del área rival.

Senegal tuvo la ocasión más clara

La mejor oportunidad del primer tiempo llegó al minuto 25. Nicolas Jackson, delantero del Bayern de Múnich, escapó por el sector izquierdo y finalizó la jugada con un remate que golpeó el poste derecho.

El rebote impactó luego en los pies del guardameta Mike Maignan, en una acción que pudo cambiar el desarrollo del partido. Francia sobrevivió, pero quedó claro que Senegal no estaba en el campo solo para defender.

Además, el equipo africano insistió con llegadas por los costados. Sus extremos encontraron espacio y pusieron en apuros a una defensa francesa que no siempre pudo cerrar con comodidad.

Francia necesita reaccionar

El primer tiempo dejó una advertencia para Francia. Tener más nombres de peso no garantiza dominar un partido mundialista. Senegal jugó con confianza, intensidad y una idea clara para atacar los espacios.

Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y el resto del frente ofensivo francés no lograron imponer condiciones antes del descanso. Por momentos, el equipo pareció partirse entre una salida lenta y un ataque demasiado aislado.

Por eso, el descanso llegó como una oportunidad para ajustar. Francia necesita más movilidad, mayor precisión en el pase y una presión más agresiva tras pérdida si quiere evitar que Senegal siga creciendo.

El Grupo I también mira a Irak y Noruega

La primera jornada del Grupo I continuará con el partido entre Irak y Noruega. Ese encuentro también será clave para medir el arranque de una zona exigente, en la que cada punto puede pesar mucho.

Para Senegal, el empate parcial ante Francia confirma que puede competir de igual a igual contra una potencia. Para Francia, en cambio, el 0-0 al descanso funciona como una llamada de atención.

Todavía queda todo el segundo tiempo. Pero la primera mitad ya dejó una conclusión clara: Senegal fue el equipo que más cerca estuvo del gol y Francia tendrá que elevar su nivel si quiere empezar el Mundial con autoridad.