Ozuna inauguró este martes en Ibiza su gira internacional Una Aventura World Tour, una serie de conciertos con la que recorrerá 16 países de Europa y Latinoamérica durante 2026.

El cantante puertorriqueño subió al escenario del hotel-concierto Ushuaïa alrededor de las 22.00 horas. Allí abrió la noche con “Una aventura”, el sencillo que inspira el nombre del tour. Después, siguió con un repertorio de éxitos que lo han convertido en una de las figuras más reconocidas del reguetón y la música urbana.

El arranque en Ibiza no fue casual. La isla española se ha consolidado como uno de los grandes escenarios internacionales para la música latina, especialmente durante el verano europeo. Además, Ushuaïa mantiene una fuerte conexión con artistas urbanos y espectáculos de gran formato.

Una gira por 16 países

La gira llevará a Ozuna por España, Italia, Suiza, Rumania, Países Bajos, Portugal, México, Colombia, Argentina, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Chile, Paraguay, Costa Rica y Perú.

La primera etapa internacional culminará el 4 de diciembre en Medellín, Colombia. Antes, el artista tendrá varias paradas en España, donde ofrecerá conciertos adicionales en Ibiza, Marbella, Mallorca y Valencia.

En Ibiza, Ozuna tiene presentaciones programadas para el 23 y el 30 de junio. En Marbella actuará el 19 de junio, el 8 de julio y el 11 de julio. También se presentará en Mallorca el 22 de julio y en Valencia el 25 de julio.

Un recorrido por su historia musical

De acuerdo con la organización, Una Aventura World Tour busca conectar distintas etapas de la carrera de Ozuna. La propuesta combina recuerdos, canciones conocidas y nuevos capítulos de una trayectoria que sigue creciendo a nivel global.

El artista ha construido una carrera de más de una década con una mezcla de reguetón, trap, melodías románticas, ritmos afrocaribeños y sonidos cercanos al afrobeats. Esa combinación le ha permitido conectar con públicos distintos y mantenerse vigente dentro de una industria muy competitiva.

Durante el concierto en Ibiza, el público pudo escuchar parte de ese recorrido. La noche funcionó como una celebración de sus grandes éxitos, pero también como una señal de que el cantante busca abrir una nueva etapa artística.

El regreso de una estrella urbana

Ozuna llega a esta gira con una base de seguidores sólida en América Latina, Europa y Estados Unidos. Su música ha acompañado una etapa clave del crecimiento global del reguetón y del pop urbano latino.

Además, su presencia en escenarios europeos confirma el alcance internacional de una generación de artistas puertorriqueños que ha llevado la música urbana a festivales, clubes y grandes recintos fuera del mercado latino tradicional.

Para sus fanáticos, Una Aventura World Tour no será solo una serie de conciertos. Será una oportunidad para revivir canciones que marcaron momentos personales y, al mismo tiempo, escuchar el presente de un artista que sigue apostando por nuevos sonidos.

La gira apenas comienza, pero su arranque en Ibiza deja claro el objetivo: convertir cada parada en una celebración de la historia musical de Ozuna y de la expansión global del reguetón.