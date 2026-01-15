Dormir no solo permite descansar. También puede ofrecer una ventana directa al estado general de la salud. Un nuevo estudio de la Universidad de Stanford muestra que una sola noche de sueño podría aportar información clave para predecir el riesgo de desarrollar más de 130 enfermedades distintas.

La investigación, publicada en la revista Nature Medicine, describe el desarrollo de un modelo de inteligencia artificial llamado SleepFM, diseñado para analizar patrones de sueño y relacionarlos con futuras condiciones de salud. El avance se enmarca dentro del creciente campo de la medicina predictiva, que busca detectar riesgos antes de que aparezcan los síntomas.

Un modelo entrenado con datos reales

SleepFM fue entrenado con casi 600,000 horas de registros de sueño correspondientes a aproximadamente 65,000 personas. Para lograrlo, los investigadores utilizaron datos obtenidos mediante polisomnografía, una prueba clínica que mide de forma simultánea la actividad cerebral, el ritmo cardíaco, la respiración, el movimiento muscular y los niveles de oxígeno durante el sueño.

La polisomnografía es considerada el estándar de referencia para el análisis del sueño, ya que ofrece una visión integral del funcionamiento del organismo durante la noche. Al integrar todas estas señales, el modelo logró identificar patrones complejos que no siempre son evidentes en evaluaciones tradicionales.

Qué puede predecir el análisis del sueño

Según los autores del estudio, el modelo fue capaz de estimar el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares, trastornos metabólicos, afecciones respiratorias, enfermedades neurológicas y otras condiciones crónicas. La clave está en que muchos problemas de salud dejan huellas sutiles en el sueño antes de manifestarse de forma clínica.

Cambios en la arquitectura del sueño, alteraciones en la respiración nocturna o variaciones en la frecuencia cardíaca pueden reflejar desequilibrios tempranos en distintos sistemas del cuerpo.

Un paso hacia la medicina personalizada

Los investigadores destacan que este modelo no está diseñado para emitir diagnósticos inmediatos, sino para identificar riesgos y ayudar a los profesionales de la salud a tomar decisiones preventivas. En el futuro, este tipo de herramientas podría complementar evaluaciones médicas tradicionales y permitir intervenciones más tempranas.

Aunque el estudio se basa en datos obtenidos en entornos clínicos, los científicos consideran que estos avances podrían abrir la puerta a aplicaciones más amplias, siempre bajo supervisión médica y con validaciones adicionales.

Dormir como indicador de salud

El estudio refuerza una idea que la ciencia viene confirmando desde hace años: el sueño no es solo un estado de reposo, sino un proceso activo que refleja el equilibrio del organismo. Analizarlo con mayor precisión podría cambiar la forma en que se evalúa la salud a largo plazo.

Una sola noche de sueño, bien analizada, puede decir más de lo que se pensaba. Y la inteligencia artificial empieza a demostrar que sabe cómo escuchar lo que el cuerpo dice mientras duerme.