Jesse Jackson murió este martes a los 84 años y deja una huella profunda en la historia contemporánea de Estados Unidos. Jesse Jackson fue uno de los líderes más visibles del movimiento por los derechos civiles, además de ministro bautista y dos veces aspirante a la candidatura presidencial.

La familia confirmó la noticia a través de un comunicado en el que informó que falleció rodeado de sus seres queridos. En el mensaje destacaron su compromiso con los sectores más vulnerables y su papel como voz de los oprimidos y marginados.

Durante décadas, Jesse Jackson trabajó por la igualdad racial, la justicia social y la ampliación de los derechos políticos. Su activismo lo convirtió en una figura central del panorama político estadounidense, especialmente desde la década de 1970.

De activista a candidato presidencial

Jackson fundó Operation PUSH en 1971, pocos años después del asesinato de Martin Luther King, hecho que presenció en Memphis. Más tarde, su organización evolucionó hasta convertirse en la Rainbow PUSH Coalition, una plataforma enfocada en la defensa de los derechos civiles y la justicia internacional.

En los años ochenta dio un paso más al aspirar en dos ocasiones a la candidatura presidencial del Partido Demócrata. Sus campañas movilizaron a millones de votantes y ampliaron la participación política de comunidades históricamente excluidas.

Además, impulsó iniciativas para fomentar el registro electoral y promovió coaliciones multirraciales con el objetivo de fortalecer la representación política.

Enfermedad y últimos años

En 2017, Jesse Jackson anunció que padecía la enfermedad de Parkinson. Con el paso del tiempo, su estado de salud se complicó y enfrentó también una parálisis supranuclear progresiva, una afección neurodegenerativa grave.

En 2023 se retiró oficialmente de la dirección de la Rainbow PUSH Coalition, organización que lideró durante más de cinco décadas.

Nacido en Greenville, Carolina del Sur, Jackson superó una infancia marcada por la adversidad y construyó una carrera que lo convirtió en símbolo de lucha y perseverancia.

La figura de Jesse Jackson trasciende generaciones. Su legado permanece en las reformas políticas que ayudó a impulsar, en la ampliación del voto y en el esfuerzo constante por una sociedad más equitativa.