El regreso Cucho Chimy marca un impulso ofensivo para el Betis en un momento clave de la temporada. El colombiano Juan Camilo Hernández y el argentino Chimy Ávila completaron este martes el entrenamiento al mismo ritmo que el resto del grupo tras superar sus respectivas lesiones musculares.

Ambos delanteros habían trabajado de forma específica en las últimas semanas. Sin embargo, en la sesión abierta a los medios se integraron plenamente a la dinámica colectiva. El cuerpo técnico celebra su recuperación de cara al encuentro del domingo frente al Rayo Vallecano.

Hernández no jugaba desde el 10 de enero, cuando sufrió molestias ante el Oviedo. Por su parte, Ávila se perdió los dos últimos partidos debido a problemas musculares. De este modo, Manuel Pellegrini recupera alternativas en la delantera en un tramo exigente del calendario.

Regreso Cucho Chimy amplía opciones ofensivas

El regreso Cucho Chimy ofrece al técnico chileno variantes en la posición de nueve. Hasta ahora, el congoleño Cédric Bakambu había sido la única referencia pura en ataque.

El equipo ocupa la quinta posición con 41 puntos. Además, mantiene aspiraciones europeas tras su victoria reciente ante el Mallorca. Por eso, contar con más recursos ofensivos resulta clave en los próximos compromisos.

El Betis afrontará duelos ante Rayo Vallecano, Sevilla y Getafe antes de retomar la Liga Europa el 12 de marzo. Sin partidos entre semana hasta entonces, Pellegrini podrá centrar esfuerzos en la competición doméstica.

Otros nombres en la enfermería

La sesión también dejó imágenes de Héctor Bellerín realizando trabajo específico. El lateral derecho continúa recuperándose de una lesión en el sóleo que lo mantiene fuera desde noviembre.

Mientras tanto, Isco Alarcón, Sofyan Amrabat y Giovani Lo Celso siguen con sus procesos de rehabilitación. El cuerpo técnico monitorea su evolución, aunque su regreso no será inmediato.

Finalmente, el regreso Cucho Chimy no solo fortalece el ataque, sino que devuelve competencia interna en una fase decisiva de la temporada.