Dinosaurio mas pequeño es la expresión que mejor resume un hallazgo que ya sacude a la paleontología europea. En la Sierra de la Demanda, en la provincia de Burgos, investigadores identificaron una nueva especie de dinosaurio ornitópodo de apenas medio metro de longitud y 125 millones de años de antigüedad. Se trata del ejemplar más diminuto descrito hasta ahora en el registro fósil mundial.

La nueva especie fue bautizada como Foskeia pelndonum. El nombre rinde homenaje a los Pelendones, una tribu celtíbera que habitó la región, y también alude a su particular forma de alimentarse. El hallazgo fue presentado por el Colectivo Arqueológico y Paleontológico de Salas, que destacó su relevancia científica y simbólica.

Además, la investigación, publicada en una revista especializada, detalla que este dinosaurio medía entre 50 y 60 centímetros de largo, no superaba los 30 centímetros de altura y poseía un cráneo de apenas 5,5 centímetros. Estas dimensiones lo convierten en el dinosaurio más pequeño conocido hasta la fecha.

Un rompecabezas fósil armado con paciencia

El descubrimiento se remonta a 1998, cuando en el yacimiento de Vegagete, cerca de Villanueva de Carazo, se localizaron unos 800 huesos fosilizados. La mayoría estaban fragmentados, pero en buen estado de conservación. Desde 2013, el paleontólogo Paul-Émile Dieudonné lideró el estudio que permitió identificar unos 350 huesos pertenecientes a seis individuos distintos.

De este modo, los científicos lograron reconstruir gran parte de su anatomía. Según Dieudonné, el trabajo fue especialmente complejo debido al tamaño diminuto de los restos. Sin embargo, el cráneo, aunque pequeño, reveló rasgos muy evolucionados y sorprendentes para una especie tan antigua.

Una pieza clave en la evolución

El dinosaurio mas pequeño no solo destaca por su tamaño. También representa un eslabón primitivo en la evolución de los rhabdodóntidos, un grupo de dinosaurios herbívoros cuyo origen era hasta ahora un misterio. Durante décadas, este linaje fue considerado un “linaje fantasma” por la falta de antepasados conocidos.

Por eso, Foskeia pelndonum llena un vacío de casi 70 millones de años en la historia evolutiva de este grupo. Además, el hallazgo sugiere que los rhabdodóntidos no se hicieron pequeños por enanismo insular, como se pensaba, sino que evolucionaron desde tamaños reducidos hacia cuerpos más grandes con el paso del tiempo.

Rasgos anatómicos inesperados

El cráneo de esta especie es especialmente llamativo. Es ancho en la parte posterior y cuenta con una mandíbula potente, adaptada para una musculatura masticadora fuerte. A diferencia de otros ornitópodos, los dientes delanteros son muy pequeños, mientras que los posteriores son grandes y funcionales.

Asimismo, carecía de ranfoteca, una cubierta córnea común en otros dinosaurios herbívoros. El fémur, por su parte, sugiere que el animal pudo cambiar su forma de desplazarse a lo largo de su vida, pasando de bípedo a cuadrúpedo.

Un territorio rico en dinosaurios

Con este descubrimiento, ya son tres las especies descritas en la Sierra de la Demanda. A Foskeia pelndonum se suman Demandasaurus darwini y Europatitan eastwoodi, ambos conservados en el Museo de Dinosaurios de Salas de los Infantes.

Finalmente, el hallazgo del dinosaurio mas pequeño refuerza la importancia de Burgos como enclave paleontológico. Además, abre la puerta a futuras investigaciones que podrían revelar que muchos dinosaurios aún por descubrir fueron mucho más pequeños de lo que se creía.