Menu
Home/Insólito/Hallan en Burgos el dinosaurio más pequeño conocido hasta ahora

Hallan en Burgos el dinosaurio más pequeño conocido hasta ahora

Facebook
Twitter
Pinterest
Un diminuto ornitópodo de 125 millones de años de antigüedad, con medio metro de longitud, es el dinosaurio más pequeño del mundo, una nueva especie que se ha hallado en los yacimientos paleontológicos de la sierra de la Demanda (Burgos), y que además se perfila como el eslabón primitivo en la evolución de los rhabdodóntidos. EFE/ Museo de Dinosaurios de Salas de los Infantes // SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Dinosaurio mas pequeño es la expresión que mejor resume un hallazgo que ya sacude a la paleontología europea. En la Sierra de la Demanda, en la provincia de Burgos, investigadores identificaron una nueva especie de dinosaurio ornitópodo de apenas medio metro de longitud y 125 millones de años de antigüedad. Se trata del ejemplar más diminuto descrito hasta ahora en el registro fósil mundial.

La nueva especie fue bautizada como Foskeia pelndonum. El nombre rinde homenaje a los Pelendones, una tribu celtíbera que habitó la región, y también alude a su particular forma de alimentarse. El hallazgo fue presentado por el Colectivo Arqueológico y Paleontológico de Salas, que destacó su relevancia científica y simbólica.

Además, la investigación, publicada en una revista especializada, detalla que este dinosaurio medía entre 50 y 60 centímetros de largo, no superaba los 30 centímetros de altura y poseía un cráneo de apenas 5,5 centímetros. Estas dimensiones lo convierten en el dinosaurio más pequeño conocido hasta la fecha.

Un rompecabezas fósil armado con paciencia

El descubrimiento se remonta a 1998, cuando en el yacimiento de Vegagete, cerca de Villanueva de Carazo, se localizaron unos 800 huesos fosilizados. La mayoría estaban fragmentados, pero en buen estado de conservación. Desde 2013, el paleontólogo Paul-Émile Dieudonné lideró el estudio que permitió identificar unos 350 huesos pertenecientes a seis individuos distintos.

De este modo, los científicos lograron reconstruir gran parte de su anatomía. Según Dieudonné, el trabajo fue especialmente complejo debido al tamaño diminuto de los restos. Sin embargo, el cráneo, aunque pequeño, reveló rasgos muy evolucionados y sorprendentes para una especie tan antigua.

Una pieza clave en la evolución

El dinosaurio mas pequeño no solo destaca por su tamaño. También representa un eslabón primitivo en la evolución de los rhabdodóntidos, un grupo de dinosaurios herbívoros cuyo origen era hasta ahora un misterio. Durante décadas, este linaje fue considerado un “linaje fantasma” por la falta de antepasados conocidos.

Por eso, Foskeia pelndonum llena un vacío de casi 70 millones de años en la historia evolutiva de este grupo. Además, el hallazgo sugiere que los rhabdodóntidos no se hicieron pequeños por enanismo insular, como se pensaba, sino que evolucionaron desde tamaños reducidos hacia cuerpos más grandes con el paso del tiempo.

Rasgos anatómicos inesperados

El cráneo de esta especie es especialmente llamativo. Es ancho en la parte posterior y cuenta con una mandíbula potente, adaptada para una musculatura masticadora fuerte. A diferencia de otros ornitópodos, los dientes delanteros son muy pequeños, mientras que los posteriores son grandes y funcionales.

Asimismo, carecía de ranfoteca, una cubierta córnea común en otros dinosaurios herbívoros. El fémur, por su parte, sugiere que el animal pudo cambiar su forma de desplazarse a lo largo de su vida, pasando de bípedo a cuadrúpedo.

Un territorio rico en dinosaurios

Con este descubrimiento, ya son tres las especies descritas en la Sierra de la Demanda. A Foskeia pelndonum se suman Demandasaurus darwini y Europatitan eastwoodi, ambos conservados en el Museo de Dinosaurios de Salas de los Infantes.

Finalmente, el hallazgo del dinosaurio mas pequeño refuerza la importancia de Burgos como enclave paleontológico. Además, abre la puerta a futuras investigaciones que podrían revelar que muchos dinosaurios aún por descubrir fueron mucho más pequeños de lo que se creía.

El Especialito

El Especialito

What to read next...
Insólito
El puente de Luisiana que parece no tener fin y desafía la percepción humana
February 16, 8:00 AM
By
Insólito
Argelia romana: el imperio que dejó más ruinas en África que en casi toda Europa
February 15, 8:00 AM
By
Insólito
Cómo Finlandia logró calentar ciudades enteras con el calor residual de los centros de datos
February 13, 8:00 AM
By
Insólito
La señal Wow!, el mensaje del espacio que nadie pudo explicar
February 12, 8:00 AM
By
Insólito
La Gran Muralla BOSS, la estructura más grande jamás descubierta en el universo
February 11, 8:00 AM
By
Insólito
Del accidente aéreo a un disparo: la increíble supervivencia de Artimus Pyle
February 10, 8:00 AM
By
Insólito
Sahelanthropus tchadensis refuerza su lugar como el primer homínido bípedo
February 9, 8:00 AM
By
Insólito
Hallan en Malaui la cremación más antigua conocida en África
February 8, 8:00 AM
By

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *