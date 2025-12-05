La presencia de Jenni Rivera sigue marcando el pulso del regional mexicano más de una década después de su muerte. Este jueves, su familia y su equipo creativo presentan una nueva versión de La gran señora-Banda, un proyecto que retoma el álbum de 2009 y lo reinventa con arreglos frescos que buscan honrar a la artista sin alterar la esencia que conquistó al público. El lanzamiento llega con una carga emocional evidente y reafirma la vigencia de la cantante, un faro para millones de seguidores.

La producción de La gran señora-Banda vuelve a poner a Jenni Rivera en el centro de su propio universo musical. El proyecto está dirigido por su hijo menor, Johnny López, mientras que Luciano Luna asumió la producción sonora. El estreno quedó marcado para las 19:11 hora local, un gesto simbólico que coincide con la hora en la que nació la intérprete, detalle que la familia describe como un homenaje íntimo y profundamente personal.

Las voces originales del álbum de mariachi fueron respetadas en casi todas las pistas, aunque Yo soy una mujer incorpora un audio nunca antes difundido, grabado en 2008. Este hallazgo se integra de manera natural al resto del repertorio y añade una dimensión histórica que conecta el pasado creativo de Jenni con esta nueva etapa póstuma.

El proyecto también recupera momentos auténticos de la cantante en el escenario, fragmentos en los que su carácter directo y su sentido del humor quedan capturados sin filtros. El tema principal, No llega el olvido, compuesto por Espinosa Paz, vuelve a brillar acompañado de un tratamiento sonoro renovado que busca acercarlo a nuevas generaciones.

El álbum incluye títulos emblemáticos como La cara bonita, Por qué no le calas y Amarga Navidad, canciones que durante años han reflejado la fuerza interpretativa y la autenticidad de Jenni Rivera. Su hija Jacqie destacó que, a trece años del accidente que le arrebató la vida, el cariño del público no ha disminuido. La familia considera este lanzamiento como un cierre simbólico de ciclo, especialmente porque se realizó bajo el sello Virgin Music, el mismo con el que la artista firmó su último contrato.

Para Jacqie y Johnny, esta edición especial de La gran señora-Banda no solo celebra la trayectoria de una figura central en la música regional mexicana, también reafirma la presencia emocional de Jenni en la vida de quienes la siguen recordando.