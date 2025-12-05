Menu
Rodri es duda para el City ante el Real Madrid

Rodri es duda para el City ante el Real Madrid

Rodri, jugador del Manchester City, durante un partido de Premier League el pasado 23 de agosto. EFE/EPA/ADAM VAUGHAN

Rodrigo Hernández vuelve a encender las alarmas del Manchester City. El centrocampista español sigue sin recuperarse plenamente de su lesión en los isquiotibiales y su presencia en el partido de Liga de Campeones contra el Real Madrid, la próxima semana, está en duda.

Rodri apenas ha tenido actividad desde que cayó lesionado el 5 de octubre frente al Brentford. Su única aparición desde entonces fueron unos minutos contra el Bournemouth el 2 de noviembre, un regreso fugaz que terminó en una nueva recaída muscular. Este fin de semana tampoco estará disponible para el duelo contra el Sunderland.

“Está mejorando, pero no sé cuánto le falta para estar listo”, explicó Pep Guardiola en rueda de prensa. El técnico evitó comprometerse sobre la disponibilidad del jugador para la Champions. Cuando se le preguntó por el partido en el Santiago Bernabéu, respondió entre risas: “Pregúntame otra vez en Madrid”.

La temporada de Rodri ha sido un calvario. Tras romperse el ligamento cruzado en septiembre de 2024, solo ha podido disputar ocho partidos en todas las competiciones. Su recuperación es clave para un City que encara una de sus semanas más importantes del curso.

