Home/Noticias/EE.UU. evalúa ampliar su lista de países con prohibición de viajes

EE.UU. evalúa ampliar su lista de países con prohibición de viajes

© Rochu2008 | Dreamstime.com

Estados Unidos se prepara para endurecer aún más sus restricciones migratorias. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, confirmó este jueves que el Gobierno analiza ampliar a más de 30 el número de países sujetos a la prohibición de viajes, una medida que ya ha generado tensión internacional.

En una entrevista con Fox News, Noem evitó precisar si la cifra final superará las 32 naciones, pero aseguró que el presidente Donald Trump continúa revisando qué países podrían sumarse por motivos de seguridad. Actualmente, la Administración mantiene desde junio una proclamación que prohíbe el ingreso de ciudadanos de 12 países y restringe el de otros siete, afectando a turistas, estudiantes y viajeros de negocios.

La funcionaria argumentó que la posible ampliación responde a la falta de Gobiernos capaces de proporcionar información confiable sobre sus ciudadanos, un requisito que Washington considera esencial para autorizar viajes hacia territorio estadounidense.

En los últimos días, medios locales han reportado que la Casa Blanca estudia vetar la entrada de ciudadanos de hasta 36 países adicionales. Este debate se intensificó tras el ataque armado de la semana pasada en Washington, en el que un ciudadano afgano disparó contra dos miembros de la Guardia Nacional. El sospechoso arribó a Estados Unidos en 2021 bajo un programa de reasentamiento que, según la Administración Trump, carecía de controles rigurosos.

Tras el incidente, el mandatario afirmó que suspenderá de forma permanente la migración procedente de lo que llamó “países del tercer mundo”, aunque sin especificar cuáles. Desde su llegada a la Casa Blanca en enero, Trump ha impulsado medidas migratorias agresivas, incluyendo el despliegue de agentes federales en ciudades gobernadas por demócratas y un endurecimiento del proceso de asilo en la frontera con México.

Mientras continúan las evaluaciones internas, la eventual ampliación de la prohibición de viajes sigue generando preocupación en sectores diplomáticos y humanitarios, que advierten sobre el impacto que tendría en miles de personas y en las relaciones con países aliados.

El Especialito

