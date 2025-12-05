Menu
Home/Videos/Reik, Gabito Ballesteros – Viernes (Video Oficial)

Reik, Gabito Ballesteros – Viernes (Video Oficial)

Facebook
Twitter
Pinterest
Foto: Reik/ YouTube/ VEVO

Reik y Gabito Ballesteros lancen “Viernes”, un video oficial que captura esa sensación agridulce de un amor de fines de semana. En el Reik Gabito Ballesteros Viernes video oficial, las voces se rozan con nostalgia mientras la historia juega con encuentros efímeros, dudas a medias y esa extraña mezcla de deseo y desengaño. La canción tiene alma de confesión: frases que duelen, sentimientos que se quedan dando vueltas y esa esperanza tímida de que lo que fue viernes pueda ser algo más. La producción visual acompaña con luces bajas, atmósfera íntima y ese aire de after-party que sabe a recuerdos. “Viernes” no suena solo a reggaetón romántico, suena a verdad.

Mira el video a continuación…

El Especialito

El Especialito

What to read next...
Videos
Tito “El Bambino” X Farruko – Temporal (Official Video)
December 4, 9:00 AM
By
Videos
Kany García estrena Tierra Mía (Video Oficial)
December 3, 9:00 AM
By
Videos
Romeo Santos & Prince Royce – Estocolmo (Official Video)
November 28, 11:00 AM
By
Videos
Alejandro Sanz – Las guapas (Video Oficial)
November 22, 3:01 PM
By
Videos
Ozuna, Beéle, Ovy On The Drums – Enemigos (Video Oficial)
November 22, 11:00 AM
By
Videos
Laura Pausini, Yami Safdie – ESO Y MÁS (Official Video)
November 21, 11:05 AM
By
Videos
Santana, Carín León – Velas (Official Video)
November 12, 9:00 AM
By
Videos
Zhamira – mil preguntas (Official Video)
November 11, 9:00 AM
By

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *