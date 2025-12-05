Reik y Gabito Ballesteros lancen “Viernes”, un video oficial que captura esa sensación agridulce de un amor de fines de semana. En el Reik Gabito Ballesteros Viernes video oficial, las voces se rozan con nostalgia mientras la historia juega con encuentros efímeros, dudas a medias y esa extraña mezcla de deseo y desengaño. La canción tiene alma de confesión: frases que duelen, sentimientos que se quedan dando vueltas y esa esperanza tímida de que lo que fue viernes pueda ser algo más. La producción visual acompaña con luces bajas, atmósfera íntima y ese aire de after-party que sabe a recuerdos. “Viernes” no suena solo a reggaetón romántico, suena a verdad.

Mira el video a continuación…