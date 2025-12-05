La industria del entretenimiento acaba de vivir uno de los movimientos corporativos más grandes de su historia. Netflix y Warner Bros. Discovery anunciaron este viernes un acuerdo por el que la plataforma de streaming adquirirá la totalidad de WBD por 82.700 millones de dólares, lo que incluye los legendarios estudios de cine y televisión, además de HBO y HBO Max. El anuncio llegó mediante un comunicado conjunto que confirma meses de intensas negociaciones entre varios gigantes del sector.

La oferta final presentada por Netflix fue de 27,75 dólares por acción, superando los 24 dólares propuestos por Paramount, cuya puja había inaugurado el proceso en octubre. Comcast también intentó entrar en la carrera, aunque tanto su oferta como la de Paramount contemplaban solo partes específicas del conglomerado, sin incluir las operaciones de Discovery Global. Netflix, en cambio, apostó por el paquete completo, una decisión que terminó inclinando la balanza a su favor.

La operación se completará después de la separación formal de Discovery Global, la división enfocada en televisión que agrupa canales como CNN, TNT Sports, Discovery+ y varias señales abiertas en Europa. Esa escisión está prevista para el tercer trimestre de 2026 y constituye el último paso para que la fusión entre Netflix y WBD pueda cerrarse sin trabas regulatorias.

Paramount denunció esta semana un proceso que consideró parcial y orientado a favorecer a Netflix, aunque la compañía finalmente quedó fuera de la puja tras dos rondas de ofertas, la última de ellas celebrada el 1 de diciembre. Con la firma del acuerdo, Netflix suma a su catálogo una de las colecciones audiovisuales más importantes del mundo y redefine el mapa del entretenimiento global.

El nuevo catálogo resultante reunirá franquicias históricas de HBO como The Sopranos, Game of Thrones y The Big Bang Theory, además de títulos icónicos del cine como Casablanca, Ciudadano Kane, The Wizard of Oz y las producciones del universo DC. Estas se sumarán al portafolio original de Netflix, que incluye series como Stranger Things, Bridgerton, Money Heist, Wednesday y Adolescence.

En el comunicado, Ted Sarandos, codirector ejecutivo de Netflix, señaló que la misión de la empresa siempre ha sido entretener a un público global y que la unión con Warner Bros. representa una oportunidad única para ampliar ese propósito. Destacó que reunir clásicos cinematográficos, sagas modernas y éxitos de la cultura popular permitirá ofrecer una experiencia sin precedentes a los suscriptores.

Por su parte, David Zaslav, presidente y director ejecutivo de Warner Bros. Discovery, celebró el acuerdo y afirmó que la unión de ambas compañías fortalece la capacidad creativa del sector. Para él, el anuncio marca un hito que une dos tradiciones narrativas con un objetivo compartido: acercar contenido significativo a audiencias cada vez más diversas.

La compra consolida a Netflix como el actor dominante de la industria y abre un escenario completamente nuevo para estudios, creadores y espectadores. La integración de estos catálogos promete cambios profundos en la competencia, la distribución y el futuro del entretenimiento audiovisual.