Menu
Home/Noticias/La Corte Suprema permite a Texas usar sus nuevos mapas electorales en 2026

La Corte Suprema permite a Texas usar sus nuevos mapas electorales en 2026

Facebook
Twitter
Pinterest
© Mykhailo Polenok | Dreamstime.com

La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó este jueves el uso de los mapas electorales de Texas, una redistribución impulsada por los republicanos y diseñada para reforzar su posición de cara a las elecciones intermedias de 2026.

La decisión revierte un fallo de un tribunal inferior que había bloqueado los mapas por considerarlos una “manipulación racial”. Con la nueva orden, los mapas electorales de Texas podrán aplicarse de inmediato, y los candidatos deberán presentar sus aspiraciones a cargos públicos antes del 8 de diciembre.

El fallo se suma a una serie de victorias legales recientes para la Administración del presidente Donald Trump en expedientes de emergencia, decisiones que se resuelven sin argumentos orales y que, aunque provisionales, tienen amplias repercusiones.

Texas no es el único estado que enfrenta controversias por la redistribución de distritos. Carolina del Norte, Missouri, Florida y Ohio también han aprobado mapas electorales cuestionados por favorecer al Partido Republicano, alimentando un debate nacional sobre equidad y representación de cara a las elecciones de 2026.

Para analistas y grupos civiles, el uso de los nuevos mapas electorales de Texas marcará un precedente clave en un ciclo electoral donde la lucha por el control legislativo será reñida y decisiva.

El Especialito

El Especialito

What to read next...
Noticias
Netflix da un golpe histórico al adquirir Warner Bros. Discovery por 82.700 millones de dólares
December 5, 10:00 AM
By
Noticias
EE.UU. evalúa ampliar su lista de países con prohibición de viajes
December 5, 8:00 AM
By
Noticias
Avances clave en la corte esta semana en el caso de Luigi Mangione
December 5, 7:00 AM
By
Noticias
Nuevo ataque en el Pacífico reaviva debate sobre la legalidad de las operaciones antinarcóticos de Estados Unidos
December 5, 5:00 AM
By
LocalNoticias
GANADOR DEL MEGA MILLIONS DE 90 MILLONES EN UNION CITY OPTA POR COBRAR 42 MILLONES EN EFECTIVO
December 4, 12:00 PM
By
LocalNoticias
CAMBIOS IMPORTANTES AL SNAP EN 2025: LO QUE AFECTA A NEW JERSEY, NEW YORK Y A MILLONES EN TODO EL PAÍS
December 4, 11:00 AM
By
Noticias
PSOE pide la comparecencia de Mark Zuckerberg en el Congreso por supuesto espionaje masivo de Meta
December 4, 9:00 AM
By
Noticias
Sheinbaum se reunirá por primera vez con Trump antes del sorteo del Mundial 2026
December 4, 8:30 AM
By

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *