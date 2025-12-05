María Valverde, una de las actrices españolas más reconocidas de su generación, ha dado un paso decisivo en su trayectoria al colocarse por primera vez detrás de la cámara. Su ópera prima, El canto de las manos, es un documental profundamente personal que busca mostrar, según sus propias palabras, que la música posee una capacidad extraordinaria para transformar vidas. El proyecto nace junto a su marido, el director musical Gustavo Dudamel, quien actualmente está al frente de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela.

En conversación con EFE en Madrid, Valverde explicó que su intención fue construir una historia que pudiera inspirar tanto a personas oyentes como a personas sordas. Subraya que la música siempre cumple un propósito más profundo que el simple entretenimiento y que este documental aspira a demostrar esa dimensión humana. La película llegará a Latinoamérica en 2026, después de su estreno en salas españolas.

El canto de las manos acompaña el proceso creativo de la ópera Fidelio, de Ludwig van Beethoven, llevada por primera vez a escena utilizando lengua de signos. En esta producción participa el Coro de Manos Blancas, una agrupación conformada por personas sordas pertenecientes al Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, organización que marcó los inicios artísticos de Dudamel. A través de este coro, el documental se adentra en historias de superación y muestra cómo la música se convierte en herramienta para derribar barreras que van desde lo sensorial hasta lo social.

Valverde señala que el lenguaje no se limita únicamente al sonido y que incluso la música es capaz de habitar espacios más amplios que lo estrictamente acústico. Su carrera comenzó con La flaqueza del bolchevique, de 2003, por la que obtuvo el Goya a Mejor Actriz Revelación. Ahora, dos décadas después, su mirada como directora surge de un proceso que describe como natural y casi inevitable.

El documental, nominado a mejor documental musical por la International Documentary Association, viaja hasta Barquisimeto, ciudad natal de Dudamel. La actriz explica que la película se construyó de manera orgánica, guiada por las experiencias de sus protagonistas, hasta que en la sala de montaje tomó la forma final del relato que buscaba compartir.

La ópera Fidelio llegó a auditorios de referencia mundial como el Walt Disney Concert Hall de Los Ángeles y el Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Para Valverde, presentar la obra en esos escenarios fue una forma poderosa de reconocer y visibilizar a la comunidad sorda dentro de espacios culturales donde históricamente han tenido un acceso limitado. También lo considera un gesto de justicia simbólica para ese colectivo.

El documental sigue de cerca a tres protagonistas, Jennifer, Gabriel y José. Sus historias revelan cómo la música se convierte en un refugio cotidiano, una vía para ser reconocidos dentro de sus familias y en la sociedad. Dudamel dirigió la nueva versión de Fidelio como homenaje al 250 aniversario del nacimiento de Beethoven. La producción rinde tributo al compositor, que escribió la obra en un momento en que comenzaba a perder audición, involucrando a actores y músicos sordos en una experiencia que dialoga con la vida del propio maestro.

Para Valverde, registrar este proceso surgió como una necesidad vital. Reconoce que dirigir después de años de actuación la llevó a descubrir lenguajes nuevos, desde la lengua de signos hasta la dinámica de la dirección cinematográfica. Y aunque esta película marca su debut, no descarta seguir explorando su faceta detrás de la cámara. Admite que el deseo de dirigir ha crecido con fuerza y que buscará proyectos donde sienta que puede dejar el corazón, sin abandonar su trabajo como intérprete.