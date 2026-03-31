La Luna Rosa será uno de los eventos astronómicos más esperados de abril de 2026. Además, este fenómeno marcará la primera luna llena de la primavera y podrá observarse en distintas partes del mundo.

Aunque su nombre sugiere un tono rosado, la Luna Rosa no cambiará de color. Sin embargo, brillará con su habitual tono plateado o incluso dorado cuando se acerque al horizonte. Por eso, muchos observadores se sorprenden al descubrir que el nombre tiene un origen completamente distinto.

El punto máximo de este fenómeno ocurrirá la noche del 1 de abril. Asimismo, dependiendo de la ubicación, también podrá apreciarse en las primeras horas del 2 de abril. De este modo, quienes no logren verla en su punto exacto aún tendrán otra oportunidad.

Luna Rosa y su origen cultural

El nombre Luna Rosa proviene de tradiciones antiguas. Además, hace referencia a la floración de la planta Phlox subulata, conocida como “moss pink” en América del Norte. Por eso, el término está ligado al inicio de la primavera y no al color del satélite.

Asimismo, distintas culturas han asignado otros nombres a esta luna llena. Algunas comunidades indígenas la relacionan con el deshielo o el regreso de los animales. De este modo, la Luna Rosa refleja la conexión entre los ciclos naturales y las tradiciones humanas.

Por otra parte, esta luna también tiene relevancia religiosa. Se conoce como la Luna Pascual, ya que determina la fecha de la Semana Santa en el calendario cristiano.

Cómo observar la Luna Rosa

Para disfrutar mejor de la Luna Rosa, se recomienda buscar un lugar con poca contaminación lumínica. Además, un horizonte despejado permitirá apreciar el momento en que la luna aparece más grande de lo habitual.

Este efecto se conoce como ilusión lunar. Sin embargo, no implica que el satélite cambie de tamaño. De este modo, la comparación con objetos en la Tierra hace que parezca más grande al salir.

Aunque puede observarse a simple vista, el uso de binoculares o telescopios mejora la experiencia. Asimismo, llevar ropa adecuada y permanecer en un lugar cómodo ayudará a disfrutar del evento.

Otros fenómenos astronómicos en abril

La Luna Rosa no será el único espectáculo del mes. Mientras tanto, abril también traerá la lluvia de meteoros Líridas, que alcanzará su punto máximo entre el 21 y el 22 del mes. En condiciones ideales, podrán verse entre 10 y 20 meteoros por hora.

Además, este periodo coincide con una etapa clave del programa Artemis de la NASA. Por eso, existe la posibilidad de que misiones relacionadas con el regreso humano a la órbita lunar coincidan con esta luna llena.

Finalmente, la Luna Rosa no solo marca el inicio de la primavera. También abre una temporada llena de eventos astronómicos que invitan a mirar al cielo con más atención.