Tiger Woods vuelve a estar en el centro de la atención tras nuevos detalles sobre su accidente reciente. Según una declaración jurada, el golfista no superó varias pruebas de sobriedad después del choque ocurrido el pasado viernes.

Además, el informe indica que presentaba signos visibles de alteración, como ojos inyectados en sangre. Por eso, los agentes realizaron pruebas en el lugar del accidente para evaluar su condición.

De acuerdo con el documento, Tiger Woods explicó que estaba mirando su teléfono móvil mientras cambiaba la estación de radio. Asimismo, aseguró que no se dio cuenta de que el vehículo de adelante había reducido la velocidad. De este modo, ocurrió la colisión.

Durante el registro posterior, las autoridades encontraron dos pastillas blancas en el bolsillo de su pantalón. Estas fueron identificadas como hidrocodona, un opioide recetado que se utiliza para tratar el dolor intenso. Sin embargo, este hallazgo aumentó las dudas sobre su capacidad para conducir.

Por otra parte, el deportista afirmó que no había consumido alcohol. Además, señaló que había tomado medicamentos recetados ese mismo día. Mientras tanto, las autoridades continúan revisando los detalles del caso.

El caso ha generado reacciones en redes sociales y medios de comunicación. Asimismo, vuelve a poner el foco en el uso de medicamentos y la conducción. Por eso, especialistas insisten en seguir indicaciones médicas y evitar riesgos innecesarios.

Finalmente, este episodio se suma a otros momentos complejos en la vida de Tiger Woods. De este modo, el accidente reabre preguntas sobre su situación personal y profesional en esta etapa de su carrera.