El depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro compareció este jueves por segunda vez ante un tribunal federal en Nueva York, en el marco del proceso judicial que enfrenta por cargos relacionados con narcotráfico y posesión de armas.

La audiencia se desarrolla en la Corte del Distrito Sur, bajo la supervisión del juez Alvin Hellerstein, en un caso que podría prolongarse durante años debido a su complejidad.

Traslado bajo fuerte seguridad

Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron trasladados desde el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde permanecen recluidos desde su captura en enero.

El operativo incluyó un convoy de seguridad, reflejo del alto perfil del caso, que ha atraído la atención de medios y seguidores a las afueras del tribunal.

Graves cargos en su contra

El exmandatario enfrenta cuatro cargos principales, entre ellos conspiración para narcoterrorismo, importación de cocaína y posesión de armas de guerra.

Por su parte, Flores está acusada de delitos similares relacionados con narcotráfico y armamento.

Ambos se declararon no culpables en su primera comparecencia, donde Maduro llegó a definirse como un “prisionero de guerra”.

Batalla legal por la defensa

Uno de los puntos centrales del proceso es la disputa sobre el financiamiento de su defensa.

Los abogados de la pareja sostienen que el Gobierno estadounidense bloqueó fondos que podían utilizarse para pagar sus honorarios, lo que consideran una violación de sus derechos.

Mientras tanto, la fiscalía ha solicitado restringir el acceso a pruebas sensibles, argumentando que existe riesgo de represalias contra testigos.

Un juicio con implicaciones internacionales

El caso no solo tiene impacto judicial, sino también político y geopolítico.

La captura de Maduro en enero por fuerzas estadounidenses y su posterior traslado a Nueva York han generado tensiones internacionales y abren un precedente poco común en la justicia estadounidense.

Lo que viene

Esta segunda audiencia es considerada clave para definir el rumbo del proceso.

Sin embargo, expertos estiman que un eventual juicio podría tardar entre uno y dos años en comenzar, dada la magnitud del caso y la cantidad de pruebas involucradas.