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Trump afirma que Maduro enfrentará más cargos mientras avanza su juicio en EE.UU.

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Una persona sostiene un muñeco alusivo al presidente de Venezuela Nicolás Maduro, capturado en Caracas, durante una manifestación este jueves, frente a la corte federal de Nueva York (EE.UU.). EFE/ Ángel Colmenares

El caso del juicio de Maduro en Estados Unidos sigue escalando y suma nuevos elementos de tensión política y judicial. El expresidente venezolano volvió a comparecer ante un tribunal federal en Nueva York, mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que aún quedan muchos cargos por presentar en su contra.

Durante una reunión en la Casa Blanca, Trump afirmó que Maduro ha sido procesado solo por una parte de los delitos que, según él, ha cometido. El mandatario adelantó que podrían venir más juicios en el futuro, en lo que sería una expansión significativa del caso judicial.

Maduro fue capturado el 3 de enero de 2026 en Caracas durante una operación militar estadounidense y trasladado a Nueva York para enfrentar cargos federales. Desde entonces permanece detenido mientras avanza el proceso legal en su contra.

El exmandatario enfrenta acusaciones relacionadas con narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión de armas de alto poder. En su primera comparecencia se declaró no culpable y aseguró ser un “prisionero de guerra”.

Su esposa, Cilia Flores, también está acusada en el mismo proceso por cargos similares, lo que convierte este caso en uno de los más complejos y delicados en la relación entre Estados Unidos y Venezuela.

Durante sus declaraciones, Trump también señaló que Maduro debería enfrentar nuevas acusaciones vinculadas a temas migratorios y de seguridad, aunque esos cargos aún no han sido formalmente presentados.

El proceso judicial se desarrolla en medio de fuertes cuestionamientos internacionales sobre la operación que llevó a su captura. Mientras el gobierno estadounidense la defiende como una acción contra el narcotráfico, distintos sectores han señalado posibles implicaciones legales y diplomáticas.

Por su parte, la defensa de Maduro ha solicitado la desestimación de los cargos, argumentando dificultades para financiar su representación legal debido a restricciones sobre fondos venezolanos.

El caso continúa en desarrollo y podría prolongarse durante meses o incluso años, mientras se resuelven disputas legales clave y se analizan las pruebas presentadas por ambas partes. En el centro del proceso, el juicio de Maduro en Estados Unidos se mantiene como uno de los eventos políticos y judiciales más relevantes del momento.

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