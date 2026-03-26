Netflix dio un paso importante en el mundo del deporte en vivo al transmitir por primera vez un partido de las Grandes Ligas, con una victoria dominante de los New York Yankees por 7-0 sobre los San Francisco Giants.

El encuentro se disputó el 25 de marzo en el Oracle Park de San Francisco y marcó el inicio de una nueva etapa para la plataforma en el streaming deportivo.

Una transmisión con figuras del béisbol

La cobertura contó con un equipo de comentaristas de alto perfil, incluyendo a CC Sabathia, Hunter Pence, Matt Vasgersian y Lauren Shehadi.

En el análisis previo y posterior participaron nombres destacados como Barry Bonds, Albert Pujols y Anthony Rizzo, acompañados por la presentadora Elle Duncan.

Entretenimiento más allá del juego

La transmisión también incluyó apariciones especiales, como las del jugador de la NFL Jameis Winston y el comediante Bert Kreischer, en un intento por atraer tanto a fanáticos del béisbol como a una audiencia más amplia.

Netflix apuesta por el deporte en vivo

Este partido forma parte de la estrategia de Netflix para expandirse en el contenido deportivo en directo.

La plataforma ya tiene programadas otras dos grandes transmisiones para 2026: el Home Run Derby el 13 de julio en Filadelfia y el tradicional juego Field of Dreams el 13 de agosto en Iowa.

Un experimento que apenas comienza

Con este debut, Netflix entra en un terreno dominado históricamente por cadenas deportivas tradicionales.

El éxito de esta primera transmisión podría definir el papel de la plataforma en el futuro del deporte en streaming.