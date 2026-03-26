Los mercados financieros en Estados Unidos comenzaron la jornada en terreno negativo, presionados por el aumento en los precios del petróleo y la creciente tensión geopolítica en Oriente Medio.

A los pocos minutos de la apertura, los principales índices de Wall Street registraban pérdidas generalizadas.

Caídas en los principales índices

El Dow Jones retrocedía un 0,46 %, situándose en 46.214 puntos.

Por su parte, el S&P 500 caía un 0,8 %, mientras que el Nasdaq lideraba las pérdidas con un descenso del 1,13 %, reflejando una mayor presión sobre el sector tecnológico.

El petróleo impulsa la preocupación del mercado

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) subía un 4,51 %, alcanzando los 94,39 dólares por barril.

El repunte se produce tras nuevas declaraciones del presidente Donald Trump, quien advirtió a Irán sobre la necesidad de avanzar en las negociaciones para poner fin al conflicto en Oriente Medio.

Tensión internacional sin resolución clara

Aunque desde la Casa Blanca se insiste en que las conversaciones con Irán siguen siendo productivas, desde Teherán han rechazado las propuestas estadounidenses por considerarlas excesivas.

Además, países del Golfo han exigido formar parte de cualquier acuerdo futuro, lo que añade más complejidad al escenario.

Movimientos en activos refugio

En paralelo, los metales preciosos registraban caídas, en un comportamiento que contrasta con el aumento de la incertidumbre.

El oro descendía un 2,57 %, mientras que la plata caía un 5,77 %.

Un mercado sensible al conflicto

La evolución del conflicto en Oriente Medio continúa siendo uno de los principales factores que influyen en los mercados globales.

La combinación de tensiones geopolíticas y volatilidad en el precio del petróleo mantiene a los inversores en alerta.