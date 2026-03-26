El Comité Olímpico Internacional (COI) anunció una nueva política que cambiará las reglas de participación en la categoría femenina a partir de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

La medida establece que solo mujeres biológicas podrán competir en esta categoría dentro del programa olímpico.

Cómo se determinará la elegibilidad

Según el organismo, la elegibilidad se evaluará inicialmente mediante una prueba genética enfocada en la detección del gen SRY, asociado al sexo masculino.

Para poder competir en la categoría femenina, el resultado de esta prueba deberá ser negativo.

Un cambio con impacto global

La decisión marca un giro significativo en la regulación del deporte olímpico y se suma a un debate internacional que lleva años desarrollándose sobre la participación en categorías femeninas.

El COI no ha detallado aún cómo se aplicarán estas normas en todas las disciplinas ni qué protocolos específicos seguirán las federaciones deportivas.

Camino hacia Los Ángeles 2028

La implementación de esta política comenzará en los próximos años, con el objetivo de que esté plenamente vigente para los Juegos Olímpicos de 2028 en Los Ángeles.

Se espera que en ese periodo se definan los procedimientos, excepciones y mecanismos de aplicación en cada deporte.