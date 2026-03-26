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Carín León inaugurará el Nu Stadium de Inter Miami con un concierto histórico

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Fotografía del 17 de febrero de 2026 cedida por el Inter Miami donde aparece el cantante mexicano Carín León posando con la camiseta del equipo de fútbol Inter Miami. EFE/Jerry Budar/Inter Miami

El cantante mexicano Carín León será el encargado de marcar un momento clave para la música latina en Estados Unidos al convertirse en el primer artista en presentarse en el nuevo estadio del Inter Miami.

El concierto se celebrará el próximo 28 de junio en el Nu Stadium, como parte de su gira De Sonora, para el mundo.

Un evento con peso simbólico

Para el artista, la presentación tiene un significado especial. No solo por tratarse de Miami, una ciudad clave para la música latina, sino también por inaugurar un recinto que aspira a convertirse en un nuevo epicentro cultural y deportivo.

Un estadio pensado más allá del fútbol

El Nu Stadium, que abrirá oficialmente el 4 de abril, tendrá una capacidad de 26.700 personas y forma parte de un complejo que incluirá espacios comerciales, hoteles y un parque público.

El proyecto busca posicionarse como un espacio multifuncional, capaz de albergar tanto partidos como grandes conciertos internacionales.

Una gira que sigue creciendo

La fecha en Miami se suma a una extensa gira que llevará a Carín León por 53 ciudades en Estados Unidos, México, Argentina y Canadá hasta octubre.

Con este tour, el cantante continúa consolidando su presencia como una de las figuras más fuertes de la música regional mexicana a nivel global.

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