La historia del efecto lucio circula con frecuencia en redes sociales. Un pez hambriento intenta alcanzar su comida, choca contra un vidrio invisible y, tras varios intentos fallidos, deja de intentarlo. Incluso cuando el obstáculo desaparece, el animal permanece inmóvil, convencido de que no puede alcanzar lo que tiene enfrente.

Es una imagen poderosa. También es, en gran medida, un mito.

No existe evidencia científica sólida que documente ese experimento tal como suele contarse. Sin embargo, la idea detrás del efecto lucio sí tiene un equivalente real en la psicología: la indefensión aprendida.

Este concepto fue estudiado en la década de 1960 por el psicólogo Martin Seligman. En sus experimentos, animales expuestos repetidamente a situaciones incontrolables aprendían a no reaccionar, incluso cuando posteriormente tenían la oportunidad de escapar.

En otras palabras, el cerebro aprende que intentar no sirve de nada.

El paralelismo con el efecto lucio es evidente. Aunque el pez no sea real en términos científicos, el comportamiento sí lo es. Cuando una persona experimenta fracasos repetidos, puede desarrollar una especie de bloqueo mental. Las oportunidades siguen estando ahí, pero la percepción cambia.

El problema no es el obstáculo. Es la memoria del obstáculo.

Este fenómeno se observa en distintos ámbitos. Personas que dejan de intentar mejorar en su trabajo, estudiantes que abandonan materias difíciles o individuos que evitan nuevas relaciones después de experiencias negativas. No es falta de capacidad. Es una respuesta aprendida.

El cerebro, diseñado para protegernos, a veces exagera. Prefiere evitar el riesgo antes que enfrentar otro fracaso. El resultado es una prisión invisible, no impuesta por el entorno, sino construida desde dentro.

El llamado efecto lucio no es un experimento documentado, pero su mensaje resuena porque describe algo profundamente humano. No somos peces atrapados por un vidrio inexistente, pero sí podemos quedarnos quietos frente a oportunidades reales por miedo a repetir un error.

La diferencia es que, a diferencia del lucio de la historia, nosotros podemos cuestionar esa barrera.

Y eso lo cambia todo.