Día Púrpura: crear conciencia sobre la epilepsia y romper estigmas

El Día Púrpura se conmemora cada 26 de marzo con el objetivo de aumentar la conciencia sobre la epilepsia y apoyar a quienes viven con esta condición neurológica. La iniciativa comenzó como un movimiento global para educar, reducir el estigma y fomentar una mejor comprensión de la enfermedad.

La epilepsia es un trastorno del sistema nervioso central caracterizado por convulsiones recurrentes. Estas convulsiones ocurren debido a una actividad eléctrica anormal en el cerebro. Aunque muchas personas asocian la epilepsia únicamente con convulsiones visibles, existen distintos tipos que pueden manifestarse de formas más sutiles.

Se estima que millones de personas en el mundo viven con epilepsia. En muchos casos, la condición puede ser controlada con medicamentos. Sin embargo, el acceso al tratamiento sigue siendo un desafío en varias regiones, lo que aumenta el impacto de la enfermedad.

El Día Púrpura también busca derribar mitos. Una de las ideas más extendidas es que la epilepsia limita completamente la vida de quien la padece. En realidad, muchas personas con tratamiento adecuado pueden estudiar, trabajar y llevar una vida activa.

Durante una convulsión, es importante mantener la calma y tomar medidas básicas de seguridad. Colocar a la persona de lado, evitar que se golpee y no introducir objetos en la boca son acciones clave. Después del episodio, se recomienda observar y, si es necesario, buscar atención médica.

La educación es fundamental. Comprender qué es la epilepsia y cómo actuar puede marcar la diferencia en situaciones de emergencia y en la calidad de vida de quienes la padecen.

El Día Púrpura invita a mirar más allá de los síntomas y a reconocer la importancia del apoyo social y médico. Vestirse de púrpura en esta fecha es un gesto simbólico, pero también una forma de visibilizar una condición que aún enfrenta desinformación y prejuicios en muchas comunidades.