El grupo mexicano Maná en Puerto Rico volverá a transformar la isla en una fiesta musical con dos conciertos programados para los días 9 y 10 de abril de 2026 en el Coliseo. La visita marca su regreso después de tres años sin presentaciones en el país y coincide con un momento de gran impulso para la banda. Maná en Puerto Rico también será parte de la ruta internacional de su nueva gira, que lleva por nombre Vivir Sin Aire.

La gira Vivir Sin Aire ha generado entusiasmo en Estados Unidos, donde continuará este fin de semana con paradas en San José, Nueva York, Miami, Houston y otras ciudades. Este nuevo recorrido llega después de que la agrupación rompiera un récord histórico en Los Ángeles, al lograr 43 presentaciones en esa ciudad. Con esta marca superaron a Bruce Springsteen, quien mantiene 41 conciertos en el mismo mercado.

El anuncio de Maná en Puerto Rico no sorprende a su base de seguidores en la isla, donde la banda siempre ha recibido apoyo masivo. A lo largo de su carrera han logrado ocupar la posición número uno en la radio local con éxitos como Rayando el sol, Clavado en un bar, Mariposa traicionera, Vivir sin aire y Labios compartidos. Sus múltiples presentaciones previas en Puerto Rico han llenado a capacidad recintos como el Coliseo Roberto Clemente, el Hiram Bithorn y el Coliseo de Puerto Rico.

La producción del concierto está a cargo de José Dueño. La venta de boletos comenzará el viernes 5 de diciembre a las 10 de la mañana por los canales oficiales de Ticketera. La expectativa apunta a que los boletos se moverán con rapidez, siguiendo la tendencia de sus recientes espectáculos.

La trayectoria de Maná incluye reconocimientos de gran peso en la industria musical. Fueron la primera banda latina nominada al Salón de la Fama del Rock and Roll para 2025. Además, siete de sus álbumes han alcanzado el puesto número uno en las listas latinas de Billboard. La banda también acumula numerosos premios, entre ellos cuatro GRAMMY, nueve Latin GRAMMY y el Latin Billboard Lifetime Achievement Award.

Su influencia cultural se ha visto reforzada con su reconocimiento como Persona del Año por la Latin GRAMMY y la estrella que recibieron en el Paseo de la Fama de Hollywood. La llegada de Maná en Puerto Rico en 2026 confirma el impacto que la agrupación sigue teniendo en la música latina y el cariño que el público caribeño mantiene por ellos.