Los Broncos derrotan a Washington por 26-27 en tiempo extra y cerraron la semana 13 como el equipo más sólido del Oeste de la Conferencia Americana. Denver, que vive su mejor campaña en años, acumula un registro de 10-2 que lo mantiene firme en la cima divisional.

Washington, en cambio, continúa hundido en el Este de la Conferencia Nacional. Con marca de 3-9 y siete derrotas consecutivas, el panorama para alcanzar los playoffs ya es prácticamente una quimera. La ausencia prolongada de su mariscal titular, Jayden Daniels, lesionado desde la semana nueve, volvió a marcar la diferencia. Marcus Mariota tomó el mando, pero no pudo evitar otro tropiezo.

El inicio del duelo mostró el dominio defensivo de Denver, que no permitió puntos en el primer cuarto y se adelantó con dos goles de campo de Wil Lutz. La reacción de Washington llegó al final de la primera mitad, con una serie de 71 yardas que culminó Chris Rodriguez para el 7-6 parcial, aunque Denver respondió con un pase de anotación a Courtland Sutton para irse al descanso arriba 7-13.

El intercambio de golpes se mantuvo en el tercer cuarto. Un espectacular touchdown de Treylon Burks devolvió la ventaja a Washington, solo para que Denver retomara el mando con un acarreo de RJ Harvey, quien más tarde sería clave en el cierre del partido.

Washington recortó distancia gracias a una intercepción de Bobby Wagner que terminó en un gol de campo, y Jake Moody envió el duelo a tiempo extra con otra patada que colocó el marcador 20-20 en el último segundo del tiempo regular.

En la prórroga, los Broncos derrotan a Washington gracias al segundo touchdown terrestre de RJ Harvey. Washington respondió con un envío a Terry McLaurin, pero falló la conversión de dos puntos, sentencia que entregó el triunfo definitivo a Denver.

La semana 13 concluirá este lunes, cuando los New England Patriots reciban a los New York Giants.