Home/Noticias/México descarta vínculos entre Miss Universo y el crimen organizado, afirma García Harfuch

México descarta vínculos entre Miss Universo y el crimen organizado, afirma García Harfuch

Fotografía cedida por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de su secretario Omar García Harfuch, hablando en una rueda de prensa este domingo, en la Ciudad de México (México). Harfuch consideró que el relevo en la Fiscalía General de la República (FGR) contribuirá a "fortalecer la coordinación" en materia de seguridad en el país. EFE/ Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, aseguró este domingo que no existe evidencia de que el certamen Miss Universo esté financiado por el crimen organizado, pese al revuelo causado por una investigación federal que involucra al empresario Raúl Rocha Cantú.

En una conferencia en la Ciudad de México, el funcionario recalcó que, hasta ahora, ninguna línea de investigación vincula directamente a Miss Universo con estructuras del crimen organizado, incluyendo posibles flujos de dinero ilícito.

“No tenemos ningún indicio de que haya dinero del crimen organizado en el concurso de Miss Universo. No hay nada que lo relacione con las investigaciones que estamos llevando”, afirmó García Harfuch.

Las declaraciones llegan días después de que se revelara la existencia de una presunta red delictiva en la que estaría implicado Rocha Cantú, propietario de Legacy Holding Group USA Inc., empresa que posee la mitad de la organización Miss Universo desde 2024, en sociedad con la firma tailandesa JKN.

García Harfuch detalló que la investigación conjunta entre la Secretaría de Seguridad, la Fiscalía General de la República (FGR) y otras instituciones del gabinete de seguridad derivó en 13 órdenes de aprehensión, incluida una contra Rocha Cantú.

El miércoles pasado, un día antes de la renuncia del fiscal general Alejandro Gertz Manero, la FGR confirmó que Rocha Cantú es investigado por presuntos vínculos con narcotráfico, tráfico de armas y huachicol. La investigación forma parte de un expediente más amplio sobre redes criminales con actividad en varios estados del país.

A pesar de ello, García Harfuch insistió en que el certamen Miss Universo, como evento y organización, no es sujeto de ninguna indagatoria relacionada con financiamiento ilícito. Señaló que cualquier avance será comunicado oficialmente por la FGR.

El Especialito

