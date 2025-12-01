Agustín Tapia y Arturo Coello cerraron la temporada de Premier Padel reafirmando su dominio absoluto del circuito. El argentino y el español defendieron el número uno mundial al conquistar el torneo de Acapulco, donde derrotaron a Alejandro Galán y Federico Chingotto por 6-4 y 7-6 (5). Con este triunfo, Tapia y Coello número uno pádel vuelve a imponerse en un año en el que han vuelto a ser la pareja más sólida del mundo.

Galán y Chingotto estaban obligados a ganar para mantener vivas sus opciones de destronar a sus rivales antes de las Finales de Barcelona, pero el esfuerzo no fue suficiente. El duelo, intenso y reñido, confirmó la distancia mínima que separa a ambas duplas, aunque también reafirmó la regularidad de Tapia y Coello a lo largo del año.

Tras el partido, Coello destacó el nivel competitivo entre los cuatro: “Hemos peleado un año entero de forma honesta. El respeto está por encima de todo. El año que viene será otra guerra”.

El triunfo en México es el duodécimo de la temporada para Tapia y Coello, que ya suman 29 títulos como pareja desde que alcanzaron el liderazgo en mayo de 2023. Allí desbancaron a Galán y Juan Lebrón, quienes habían dominado el pádel desde 2020. Con tres temporadas consecutivas en lo más alto, Tapia y Coello número uno pádel sigue siendo la referencia del deporte.

Galán y Chingotto, por su parte, cerraron un año notable con siete títulos, incluyendo el Major de Roma y el histórico Mundial de Parejas en Kuwait, donde vencieron a Tapia y Coello.

El torneo de Acapulco también dejó el estreno oficial de dos nuevas duplas: Lebrón-Augsburger, quienes alcanzaron las semifinales, y Stupaczuk-Di Nenno, eliminados en cuartos por Paquito Navarro y Jon Sanz.

En la categoría femenina, el golpe inesperado lo dieron Bea González y Claudia Fernández, que superaron con autoridad a Gemma Triay y Delfi Brea por 6-2 y 6-4. Pese a la derrota, la menorquina y la argentina cerrarán la temporada como número uno en su primer año como dupla, posición que aseguraron cuando Ari Sánchez y Paula Josemaría cayeron en octavos.

Triay y Brea aspiraban a conquistar los cuatro Majors del calendario, pero el empuje de González y Fernández impidió un cierre perfecto. Con la victoria en Acapulco, la joven dupla española alcanza su cuarto título del año.