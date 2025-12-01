El universo de Wicked sigue creciendo. Gregory Maguire, autor de la novela que dio origen al musical de Broadway y a las películas protagonizadas por Ariana Grande y Cynthia Erivo, lanzará en septiembre de 2026 una nueva precuela de Wicked enfocada esta vez en Galinda, la futura Bruja Buena del Sur.

La obra, titulada Galinda: A Charmed Childhood, llegará bajo el sello de HarperCollins y profundizará en los orígenes del personaje antes de convertirse en la figura alegre, luminosa y aparentemente superficial que el público conoce. Deadline adelanta que Maguire busca revelar a la joven que existía detrás del cliché.

La nueva precuela de Wicked funcionará también como complemento de Elphie: A Wicked Childhood, donde el escritor exploró la infancia de la Malvada Bruja del Oeste. Con esta estructura, Maguire continúa expandiendo un mundo literario que reinterpreta el clásico El mago de Oz desde perspectivas más complejas y humanas.

La sinopsis presenta a Galinda como la menor de cuatro hijos en una familia aristocrática en decadencia. Consentida e ignorada al mismo tiempo, crece sin necesidad de desarrollar astucia y sin imaginar que las intrigas alrededor de su padre acabarán empujándola hacia una vida que podría elevarla por encima de su inestable origen.

La saga creada por Maguire comenzó con Wicked: Memorias de una bruja mala en 1995. El libro recibió elogios, pero no se convirtió en fenómeno hasta que en 2003 debutó el musical de Broadway, hoy uno de los más exitosos de la historia. Luego vendrían Hijo de bruja, Un león entre los hombres, Fuera de Oz, Elphie y ahora esta nueva entrega.

El anuncio llega justo cuando la secuela cinematográfica, Wicked: For Good, dirigida por Jon M. Chu, se mantiene entre las películas más vistas del momento. Desde su estreno el 17 de noviembre, ha recaudado 393 millones de dólares, con 270,4 millones en Estados Unidos y 122,8 millones en otros mercados, de acuerdo con Box Office Mojo.

Los seguidores del universo de Oz ya tienen fecha para marcar en el calendario: septiembre de 2026 traerá la nueva precuela de Wicked que promete revelar el pasado de una de sus figuras más queridas.