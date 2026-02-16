El expresidente estadounidense Barack Obama generó revuelo al referirse a los extraterrestres y al Área 51 durante una entrevista en un pódcast. En tono distendido, afirmó que cree probable la existencia de vida fuera de la Tierra. Sin embargo, aclaró que nunca vio pruebas de contacto ni evidencias ocultas mientras estuvo en la Casa Blanca.

La declaración surgió durante una ronda rápida de preguntas con el periodista Brian Tyler Cohen. Cuando le preguntaron si los extraterrestres son reales, respondió afirmativamente. No obstante, añadió que él no los ha visto en persona.

Además, negó que existan instalaciones secretas bajo tierra en el Área 51 donde se oculten seres alienígenas. Bromeó incluso con la posibilidad de que hubiera una conspiración tan grande que ni el presidente estuviera al tanto.

Tras la repercusión de sus palabras, Obama matizó su comentario en redes sociales. Explicó que durante su mandato no tuvo acceso a pruebas que confirmaran contacto extraterrestre. Aun así, sostuvo que el universo es tan vasto que resulta razonable pensar que podría haber vida en otros lugares.

La mención al Área 51 reactivó antiguas teorías conspirativas. La CIA reconoció oficialmente la existencia de esta base en 2013. Fue creada en los años cincuenta para probar el avión espía U-2.

Durante décadas, el secretismo en torno a la instalación alimentó especulaciones sobre tecnología extraterrestre y objetos voladores no identificados. Sin embargo, no existen pruebas públicas que respalden esas versiones.

Las palabras de Obama, aunque formuladas con humor, volvieron a poner en el centro del debate un tema que combina ciencia, misterio y cultura popular.