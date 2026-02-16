El secuestro Nancy Guthrie cumple dos semanas sin avances definitivos. La presentadora estadounidense Savannah Guthrie publicó un video en el que pidió al responsable que “haga lo correcto” y permita el regreso de su madre, de 84 años. Además, reiteró que la familia mantiene la esperanza.

En el mensaje difundido en redes sociales, la periodista se dirigió directamente a quien pueda tener información. Afirmó que nunca es tarde para actuar correctamente. Por eso, insistió en que su familia sigue creyendo en la bondad humana.

Mientras tanto, la investigación continúa en Tucson, Arizona. Este domingo, las autoridades informaron del hallazgo de un guante a unos tres kilómetros de la vivienda de la víctima. Según medios locales, el objeto podría coincidir con el que llevaba el sospechoso en grabaciones de seguridad.

secuestro Nancy Guthrie y hallazgos recientes

De acuerdo con fuentes citadas por NBC, se han encontrado alrededor de 16 guantes en los alrededores de la casa. Sin embargo, la mayoría pertenecían a voluntarios que participan en la búsqueda.

El FBI describió al sospechoso como un hombre de estatura media, entre 1,75 y 1,78 metros. Asimismo, difundió imágenes obtenidas de datos residuales recuperados de una cámara de seguridad. En ellas aparece un individuo enmascarado con el rostro cubierto y lo que parecen guantes de boxeo.

Además, los investigadores confirmaron el hallazgo de ADN que no corresponde ni a la víctima ni a personas cercanas a ella. Este elemento se analiza como posible pista clave.

Finalmente, el secuestro Nancy Guthrie sigue bajo investigación federal, mientras la familia insiste en un llamado público para que la mujer sea devuelta sana y salva.