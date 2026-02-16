El All Star NBA estrenó este domingo un formato inédito que enfrentó a figuras estadounidenses contra el resto del mundo. La propuesta, concebida como una especie de mini mundial, recibió elogios de varias estrellas de la liga. Además, la NBA busca revitalizar uno de sus eventos más lucrativos.

Victor Wembanyama, quien lideró al equipo internacional, valoró positivamente la experiencia. Aseguró que el espectáculo fue mejor que el del año pasado. Asimismo, destacó que el partido tuvo un nivel competitivo más atractivo.

Kawhi Leonard, integrante del equipo estadounidense denominado Barras, coincidió en que el formato permitió competir con intensidad. Sin embargo, subrayó que lo más importante es la percepción del público. Para él, el evento está diseñado para que los aficionados disfruten del espectáculo.

All Star NBA con enfoque competitivo

Devin Booker también respaldó el cambio. El jugador de los Phoenix Suns, que albergarán la próxima edición, señaló que los equipos salieron activados desde el inicio. Por eso, consideró que la energía fue distinta respecto a años anteriores.

El conjunto Estrellas, integrado por jóvenes talentos estadounidenses, derrotó 47-21 al equipo Barras, que reunía a veteranos y leyendas. Mientras tanto, el equipo internacional mostró intensidad bajo el liderazgo de Wembanyama.

Una apuesta estratégica de la liga

La NBA planteó el enfrentamiento como un duelo de orgullo nacional frente al talento global. De este modo, el All Star NBA adopta una narrativa más competitiva y menos exhibicionista.

Finalmente, la liga evalúa si este modelo logra consolidarse en futuras ediciones. Si la respuesta del público es positiva, el formato tipo mundial podría convertirse en una nueva tradición dentro del calendario estelar.