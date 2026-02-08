Pancakes de rollo de canela, espiral tibia y desayuno sin apuro

Los pancakes de rollo de canela toman una idea conocida y la llevan a otro ritmo. Conservan la suavidad de un buen pancake, pero incorporan la espiral aromática y especiada del rollo de canela, sin necesidad de horno ni largas esperas. Son ideales para mañanas tranquilas, cuando el café se sirve despacio y el desayuno no es solo un trámite.

Este plato juega con contrastes claros. La masa es neutra y esponjosa, la canela aporta profundidad y el azúcar se funde justo lo necesario. El resultado no es empalagoso, sino cálido y equilibrado, pensado para comerse recién hecho.

Ingredientes

Para los pancakes

1 1/2 tazas de harina de trigo

2 cucharadas de azúcar

1 cucharadita de polvo para hornear

1/2 cucharadita de bicarbonato

1 pizca de sal

1 1/4 tazas de leche

1 huevo

2 cucharadas de mantequilla derretida

1 cucharadita de vainilla

Para la espiral de canela

60 g de mantequilla derretida

80 g de azúcar morena

1 cucharada de canela

Para el glaseado

100 g de azúcar glas

2 a 3 cucharadas de leche

Un chorrito de vainilla

Preparación

En un bol, mezcla la harina, el azúcar, el polvo para hornear, el bicarbonato y la sal. En otro recipiente, bate la leche, el huevo, la mantequilla derretida y la vainilla. Incorpora los ingredientes líquidos a los secos y mezcla hasta integrar, sin batir de más. Reserva. Mezcla los ingredientes de la espiral de canela hasta obtener una pasta espesa. Colócala en una manga o bolsa con la punta cortada. Calienta una sartén antiadherente a fuego medio y engrásala ligeramente. Vierte una porción de masa de pancake en la sartén. Antes de que se cocine del todo, dibuja una espiral de canela sobre la superficie. Cocina hasta que aparezcan burbujas en la masa, voltea con cuidado y cocina el otro lado hasta que esté dorado. Repite con el resto de la masa. Mezcla los ingredientes del glaseado hasta lograr una textura fluida. Sirve los pancakes calientes y baña con el glaseado.

Consejos útiles

Mantén el fuego medio. Si está muy alto, la espiral se quema antes de que el pancake esté listo.

No presiones los pancakes al voltearlos. La esponjosidad se pierde.

El glaseado se puede ajustar con más o menos leche según la textura deseada.

Se disfrutan mejor recién hechos, cuando la canela aún está tibia.

Los pancakes de rollo de canela se sirven calientes, con el glaseado apenas derritiéndose sobre la superficie. No buscan reemplazar al rollo clásico, sino ofrecer una versión más rápida y cotidiana, pensada para desayunos que se recuerdan más allá de la mesa.