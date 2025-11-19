La selección de Paraguay firmó una noche contundente en San Antonio al vencer 1-2 a México, que volvió a mostrar un nivel preocupante en el cierre de la fecha FIFA. El choque, disputado en el Alamodome, dejó claro que el equipo de Javier Aguirre está lejos de encontrar una identidad, mientras que Paraguay aprovechó cada desajuste para llevarse el triunfo.

El partido comenzó espeso, con choques constantes y poca claridad ofensiva. México tuvo la más clara de los primeros 45 minutos cuando Édson Álvarez estrelló un balón en el palo, pero la jugada terminó siendo solo un espejismo en un primer tiempo trabado y sin ritmo.

Todo cambió tras el descanso. Gustavo Alfaro movió el banquillo y el ingreso de Julio Enciso y Damián Bobadilla transformó a Paraguay de inmediato. En el minuto 48, Enciso habilitó a Antonio Sanabria, que definió de zurda y puso el 0-1. La respuesta mexicana llegó en el 54, cuando Raúl Jiménez convirtió un penalti para el 1-1. La alegría duró apenas dos minutos. Bobadilla apareció de cabeza para devolverle la ventaja a los guaraníes.

Paraguay defendió con orden y dejó al descubierto las falencias del ataque mexicano, que volvió a desinflarse conforme avanzaban los minutos. La frustración en las gradas explotó en el minuto 84 con el ya conocido grito homofóbico, lo que obligó a detener brevemente el partido.

Enciso estuvo cerca del tercero en el 88, pero Luis Malagón salvó a México. El portero volvió a aparecer en el 90+4 para evitar el gol de Diego González, aunque para entonces la derrota mexicana ya se veía inevitable.

México cierra así una fecha FIFA para el olvido, con un empate sin goles ante Uruguay y una caída ante Paraguay que reaviva el malestar de una afición cada vez más impaciente. Paraguay, por su parte, se va con un triunfo sólido y una actuación convincente que da señales prometedoras para su proceso.