El alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, confirmó este miércoles que Jessica Tisch continuará como comisionada del Departamento de Policía de Nueva York a partir de enero, cuando él asuma el cargo. La decisión llega pese a las tensiones previas entre ambos y marca uno de los primeros movimientos clave del próximo gobierno municipal.

En un comunicado, Mamdani aseguró que la continuidad de Tisch responde a un objetivo compartido: fortalecer la seguridad sin perder de vista la relación con las comunidades. “Juntos construiremos una ciudad donde tanto los agentes de policía como las comunidades a las que sirven se sientan seguros, representados y orgullosos de llamar a Nueva York su hogar”, afirmó.

El futuro alcalde destacó que valora el trabajo de Tisch al frente del NYPD, en especial su papel combatiendo la corrupción interna, reduciendo la criminalidad y defendiendo a los neoyorquinos frente a prácticas que calificó como autoritarias.

Tisch, quien ocupa el cargo desde noviembre de 2024 tras ser designada por el actual alcalde Eric Adams, respondió con un mensaje interno dirigido a la fuerza policial. Allí reconoció la existencia de desacuerdos con Mamdani, pero subrayó que ambos comparten prioridades esenciales. “¿Estamos de acuerdo en todo? No, no lo estamos. Pero coincidimos en la importancia de la seguridad pública, en la necesidad de seguir reduciendo la delincuencia y en mantener estabilidad y orden en todo el departamento”, señaló.

Las diferencias entre ambos no son menores. Mamdani ha expresado en repetidas ocasiones su intención de trasladar algunas funciones tradicionales del NYPD a una agencia civil, un cambio que podría redefinir el alcance del departamento y fortalecer la supervisión externa. Sin embargo, el alcalde electo parece apostar por un equilibrio entre reforma y continuidad institucional.

El actual alcalde, Eric Adams, celebró la decisión. En un comunicado, aseguró que mantener a Tisch en el cargo es la vía adecuada para construir “una ciudad más segura” y destacó su liderazgo durante su gestión.

La permanencia de Tisch introduce estabilidad en un momento de transición y anticipa un inicio de mandato en el que Mamdani buscará conciliar su agenda reformista con la estructura policial más grande del país.